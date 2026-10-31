Katlanır telefonlar kırılıyor ama Apple para basıyor! Yine dünyanın zirvesinde

APPLE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Teknoloji dünyasında yapay zeka yatırımları hız kesmeden devam ederken Apple'ın daha temkinli harcama politikası bu kez avantaj sağladı. Şirketin hisseleri 2026 yılı boyunca yüzde 27 yükseldi. Bu performans, ABD borsalarının en büyük teknoloji şirketlerini ifade eden Muhteşem Yedili arasında Apple'ı ilk sıraya taşıdı. Üstelik Apple'ın hisse getirisi, ikinci sıradaki Nvidia'nın iki katından fazla oldu.

Apple'ın rakiplerinden ayrıldığı nokta ise yapay zeka altyapısına ayırdığı bütçe. Şirket, bu alandaki sermaye harcamalarını sınırlı tutarken güçlü nakit akışını korumayı başardı. Apple'ın 30 Eylül'de sona eren 2026 mali yılında serbest nakit akışının yüzde 38 artışla 142 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Alphabet ve Amazon gibi rakiplerinde ise durum farklı. Yüksek yapay zeka altyapı harcamaları nedeniyle bu şirketlerin serbest nakit akışları negatife dönerken finansman ihtiyacı için borç piyasalarına yönelim arttı. Faizlerin yükselmesi de şirketlerin üzerindeki maliyet baskısını büyüttü.