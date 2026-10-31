Katlanır telefonlar kırılıyor ama Apple para basıyor! Yine dünyanın zirvesinde

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İstanbul
ABD borsalarında teknoloji devleri için ekim ayı pek de iyi geçmedi. Yapay zekaya harcanan milyarlarca doların ne zaman kazanca dönüşeceği sorgulanmaya başlayınca yatırımcılar satışa yöneldi. Nvidia başta olmak üzere sektörün büyük şirketlerinde sert kayıplar yaşanırken, bu tablodan en güçlü çıkan isim Apple oldu. Cuma günü Apple hisseleri yüzde 1,2 gerilemesine rağmen şirketin piyasa değeri 5,03 trilyon dolara ulaştı. Aynı gün yüzde 4,2 değer kaybeden Nvidia'nın piyasa değeri ise 4,93 trilyon dolara düştü. Böylece Apple, temmuz ayının sonundan bu yana ilk kez Nvidia'yı geçerek dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını geri aldı.
Teknoloji dünyasında yapay zeka yatırımları hız kesmeden devam ederken Apple'ın daha temkinli harcama politikası bu kez avantaj sağladı. Şirketin hisseleri 2026 yılı boyunca yüzde 27 yükseldi. Bu performans, ABD borsalarının en büyük teknoloji şirketlerini ifade eden Muhteşem Yedili arasında Apple'ı ilk sıraya taşıdı. Üstelik Apple'ın hisse getirisi, ikinci sıradaki Nvidia'nın iki katından fazla oldu.
Apple'ın rakiplerinden ayrıldığı nokta ise yapay zeka altyapısına ayırdığı bütçe. Şirket, bu alandaki sermaye harcamalarını sınırlı tutarken güçlü nakit akışını korumayı başardı. Apple'ın 30 Eylül'de sona eren 2026 mali yılında serbest nakit akışının yüzde 38 artışla 142 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Alphabet ve Amazon gibi rakiplerinde ise durum farklı. Yüksek yapay zeka altyapı harcamaları nedeniyle bu şirketlerin serbest nakit akışları negatife dönerken finansman ihtiyacı için borç piyasalarına yönelim arttı. Faizlerin yükselmesi de şirketlerin üzerindeki maliyet baskısını büyüttü.
Teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası, ABD borsalarının genel görünümünü de bozdu. Nasdaq Composite, cuma günü haziran ayından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 3,5 gerileyerek son zirvesinden yüzde 10 kayıp anlamına gelen düzeltme bölgesinin sınırına dayandı. Nasdaq Composite endeksi de kapanış bazında ulaştığı zirvenin yüzde 7,8 altına indi.
Ekim ayının bilançosu ise yatırımcılar açısından oldukça ağır oldu. Nasdaq 100, ayı yüzde 6,7 düşüşle tamamlayarak Mart 2025'ten bu yana en kötü aylık performansını kaydetti.
Satış dalgasının en ağır darbe vurduğu şirketlerden biri Intel oldu. Cuma günü Intel ve Reddit hisseleri yüzde 29, Sandisk hisseleri ise yüzde 13 değer kaybetti. Intel'in ekim ayındaki toplam kaybı yüzde 45'i aşarken şirket, 40 yılı aşkın sürenin en sert aylık düşüşünü yaşadı.
Yapay zeka bilgi işlem hizmetleri sunan veri merkezi işletmecileri de satış baskısından kurtulamadı. CoreWeave ve Nebius hisseleri ekim ayında yüzde 30'un üzerinde geriledi. Microsoft, Meta, Amazon ve Alphabet hisselerinde de kayıplar sürdü. Hafta içinde zaten sert düşüşler yaşayan dört teknoloji devinin hisseleri, cuma günü yüzde 1 ila yüzde 2 arasında değer kaybetti.
Piyasalardaki asıl endişe, teknoloji şirketlerinin yapay zekaya ne kadar yatırım yaptığından çok, bu yatırımların ne zaman para kazandıracağına odaklanıyor. Capital Economics verilerine göre Microsoft, Meta, Amazon ve Alphabet, son 12 ayda S&P 500 şirketlerinin toplam sermaye harcamalarının üçte birinden fazlasını gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde bu payın daha da artması bekleniyor. Ancak devasa yatırımların finansmanında şirketlerin giderek daha fazla dış kaynağa ihtiyaç duyması yatırımcıları tedirgin ediyor.
Capital Economics Piyasa Ekonomisti John Higgins, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının ve teknoloji şirketlerinin artan sermaye harcamalarını karşılamak için dış finansmana daha bağımlı hale gelmesinin piyasadaki kaygıları büyüttüğünü belirtti.
Annex Wealth Management Baş Ekonomi Stratejisti Brian Jacobsen ise yatırımcıların artık yapay zeka yarışında her şirketin kazanan olmayabileceğini değerlendirmeye başladığını söyledi. Jacobsen'e göre piyasalarda hangi şirketlerin bu yatırımları gerçek gelire dönüştürebileceği, hangilerinin beklentilerin gerisinde kalacağı daha fazla sorgulanıyor.
Teknoloji hisselerindeki sert satışlar yalnızca Nasdaq'la sınırlı kalmadı. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla emtia ve finans hisseleri de baskı altında kaldı. ABD Hazine tahvillerine talep artarken değerli metallerde sert kayıplar görüldü.
Gümüş fiyatları yüzde 6 gerileyerek yılbaşından bu yana kaybını yüzde 31'e taşıdı. Altın ise yüzde 3,5 düşerken 2026 yılındaki toplam değer kaybı yüzde 10'a ulaştı. Petrol fiyatları ise bu tablodan ayrışarak yüzde 2 yükseldi.
Finans sektöründe de satışlar etkili oldu. Goldman Sachs hisseleri yüzde 4, Jefferies hisseleri yüzde 6 geriledi. Kripto para piyasasında ise Binance'e yönelik 6 milyar doların üzerindeki kripto varlık hırsızlığının ardından Bitcoin yüzde 3 değer kaybetti.
Piyasalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendiren Wedbush Securities Küresel Hisse Senedi Satış ve İşlem Direktörü Sahak Manuelian, mevcut satışların temelinde ciddi bir kaldıraç sorunu bulunduğunu düşünmediğini söyledi. Manuelian, teknoloji hisselerinin daha önce çok güçlü yükselişler yaşadığını hatırlatarak bu tür hızlı değer artışlarının ardından sert düzeltmelerin görülebildiğine