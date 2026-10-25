Kokular artık internetten gönderilebilecek: Bilim insanları test etti

Interesting Engineering'in haberine göre, sistem kimyasal algılama, makine öğrenimi ve bileklik ya da kolye biçiminde tasarlanan giyilebilir cihazları bir araya getiriyor.

Sensörler tarafından tespit edilen kokular sınıflandırılıyor, internet üzerinden alıcı cihaza gönderiliyor ve önceden yüklenmiş koku bileşenleri kullanılarak ilgili koku yeniden oluşturuluyor.