Mırıldanarak şarkı bulma özelliği, YouTube sonrası TikTok için sunuldu

27 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:49

TikTok, YouTube Müzik ve Shazam ile rekabet edebilmek amacıyla "Sound Search" (Ses Ara) özelliğini kullanıcılara sundu. Bu özellik, bir şarkıyı hatırladığınız kadarıyla söyleyerek, mırıldanarak veya çalarak bulmanıza olanak tanıyor.

Şirket, TechCrunch sitesine verdiği demeçte, "Ses Ara" özelliğininin şu anda belirli bölgelerde yaşayan bazı kullanıcıları için mevcut olduğunu ve henüz tüm kullanıcılarına sunmadığını belirtti.

MIRILDANARAK ŞARKI BULMA, YOUTUBE MÜZİK SONRASI TIKTOK'A GELDİ

Mırıldanarak şarkı bulma özelliği geçtiğimiz günlerde YouTube ve YouTube Müzik uygulamalarına da gelmişti. YT Müzik'in şarkı tanıma aracı gibi işleyen TikTok Sound Search, Shazam'dan farklı olarak şarkıları mırıldanarak veya söyleyerek bulmanıza olanak sağlıyor.

Shazam ise yalnızca gerçek şarkıyı çalarsanız, çaldığınız şarkıyı bulabiliyor, en azından bulmayı deniyor.

POPÜLER VİDEOLARI BULMASI DAHA KOLAY

Öte yandan Sound Search, sadece şarkıları bulmakla kalmayıp bu şarkıları kullanan TikTok videolarını da gösteriyor. Testler, aracın popüler şarkıları daha hızlı tanıdığını ve bunlarla ilgili videoları hemen gösterdiğini ortaya koydu.

Örneğin, Rihanna'nın "Umbrella" şarkısını mırıldanarak test edildiğinde araç, şarkıyı hızla tanıyıp ilgili videoları gösterdi. Ancak daha az popüler şarkılar için aracın zaman zaman hatalı sonuçlar verebildiği belirtildi.

TikTok, TechCrunch'a yaptığı açıklamada aracın temel amacının şarkıları bulmak olduğunu, TikTok'a özgü sesleri tanımak olmadığını söyledi.

Bu özelliğe erişimi olan kullanıcıların, TikTok uygulamasındaki arama çubuğuna gidip mikrofon simgesine tıklayarak "Sound Search" seçeneğini kullanmaları yeterli.