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İstanbul
Yapay zeka alanında öne çıkan OpenAI, şimdi de akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin kendi işlemcisine sahip bir telefon geliştirdiğine yönelik iddialara yenileri eklendi. Çin'den gelen son bilgilere göre OpenAI, ilk akıllı telefonunun üretimi için Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn'un iştiraki FIH Mobile ile anlaşmaya vardı. Henüz resmi olarak doğrulanmayan projede çıkış tarihi de konuşulmaya başlandı. Cihazın 2027 yılının sonlarında veya 2028 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşabileceği belirtiliyor.
OpenAI'ın akıllı telefon geliştirdiği iddiasını ilk gündeme getiren isim, nisan ayında Apple analisti Ming-Chi Kuo olmuştu. Kuo, şirketin özel bir işlemciyle donatılacak yeni bir telefon üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede ise projenin beklenenden hızlı ilerlediğini ve geliştirme takviminin öne çekildiğini belirtmişti.
Çin merkezli Securities Times'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı habere göre Foxconn'un iştiraki FIH Mobile, OpenAI'ın akıllı telefonunun üretimi için sipariş aldı. Apple'ın iPhone modellerinin montajında da önemli bir rol üstlenen Foxconn'un bu projede yer alması, OpenAI'ın telefon pazarına giriş hazırlıklarına ilişkin iddiaları güçlendirdi.
Cailian Press tarafından yayımlanan bir başka rapor da Foxconn ile ilgili iddiaları destekledi. Haberde, OpenAI'ın ilk akıllı telefonunu 2027 yılının sonlarında veya 2028 yılı içerisinde piyasaya sürebileceği öne sürüldü. Ancak telefonun ne zaman seri üretime geçeceği ve ilk etapta kaç adet üretileceği henüz netlik kazanmadı.
Üstelik projede yalnızca Foxconn'un adı geçmiyor. Apple'ın tedarik zincirinde bulunan Luxshare Precision, Lingyi iTech ve AAC Technologies gibi şirketlerin de telefonun çeşitli bileşenlerini üreteceği belirtiliyor.
Telefonun teknik özelliklerine ilişkin yeni raporlarda somut bir bilgi bulunmuyor. Ancak Ming-Chi Kuo'nun daha önce paylaştığı iddialar, OpenAI'ın nasıl bir cihaz üzerinde çalıştığına dair bazı ipuçları veriyor. Kuo'ya göre şirket, telefonunda MediaTek Dimensity 9600 işlemcisinin özelleştirilmiş bir sürümünü kullanmayı planlıyor.
TSMC'nin 2 nm sınıfındaki N2P üretim teknolojisiyle geliştirileceği belirtilen işlemcinin çift NPU mimarisiyle donatılması bekleniyor. Bu sayede yapay zeka işlemlerinin önemli bir bölümü doğrudan telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek.
OpenAI'ın telefonunda kullanılabileceği öne sürülen diğer teknolojiler arasında LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama da bulunuyor. Cihazın kamera sistemine ise ayrı bir önem verildiği iddia ediliyor. Şirketin yalnızca fotoğraf ve video çekimine değil, telefonun çevresini algılama yeteneklerine de odaklandığı belirtiliyor.
Buna göre telefonun, bulunduğu ortamdaki nesneleri ve gerçekleşen olayları daha iyi tanıyabilmesi hedefleniyor. Böylece yapay zeka özelliklerinin cihazın günlük kullanımında daha etkin rol oynaması amaçlanıyor.
OpenAI'ın telefon projesine ilişkin en dikkat çekici öngörülerden biri de satış potansiyeliyle ilgili. Apple analisti Ming-Chi Kuo, geliştirme sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde OpenAI'ın 2027 ve 2028 yıllarında toplam 30 milyon adet akıllı telefon sevkiyatına ulaşabileceğini tahmin ediyor.