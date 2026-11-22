ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN 2027 VE 2028 İŞARET EDİLDİ

Cailian Press tarafından yayımlanan bir başka rapor da Foxconn ile ilgili iddiaları destekledi. Haberde, OpenAI'ın ilk akıllı telefonunu 2027 yılının sonlarında veya 2028 yılı içerisinde piyasaya sürebileceği öne sürüldü. Ancak telefonun ne zaman seri üretime geçeceği ve ilk etapta kaç adet üretileceği henüz netlik kazanmadı.

Üstelik projede yalnızca Foxconn'un adı geçmiyor. Apple'ın tedarik zincirinde bulunan Luxshare Precision, Lingyi iTech ve AAC Technologies gibi şirketlerin de telefonun çeşitli bileşenlerini üreteceği belirtiliyor.