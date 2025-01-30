Şebeke çekmiyor sorunu bitti! iPhone kullanıcılarına Starlink desteği sundu

30 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:52

Apple, iOS 18.3 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının, şebeke çekmiyor dedikleri yerlerde bile Starlink uydu ağı üzerinden kısa mesaj göndermesine olanak tanıdı. Şu anda yalnızca SMS desteği sunan bu hizmetin ilerleyen dönemlerde sesli arama ve veri bağlantısını da içerecek şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Apple’ın iPhone için yayınladığı iOS 18.3 güncellemesi, ABD'deki belirli T-Mobile müşterilerinin, şebeke çekmeyen yerlerde bile kısa mesaj göndermesine olanak tanıdı. Bu, güncellemenin Starlink ve T-Mobile’ın doğrudan uyduya bağlanan hücresel hizmetine destek eklemesi sayesinde mümkün oldu.

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Bu hizmet, aralık ayında beta testine kayıtların açılmasının ardından şu anda deneme aşamasında. Söz konusu özellik önceden yalnızca belirli Android telefonlarla, özellikle Samsung’un Z Fold ve S24 modelleriyle ve Android 15 çalıştıran bazı cihazlarla uyumluydu. Öte yandan Apple, kullanıcılarına kapsama alanı dışındayken mesajlaşma imkanı sunan Globalstar ile halihazırda bir ortaklığa sahip.

Beta testine katılmak için kayıt yaptıran kullanıcılar, hizmeti kullanmaya başladıklarına dair mesajlar almaya başladı. Mesajda, “Neredeyse her yerden mesajlaşarak bağlı kalabilirsiniz” ifadeleri yer alıyor. iPhone kullanıcıları için ise “kapsama alanının ötesinde deneyim yaşamaya başlamak” için iOS 18.3 sürümüne güncellemeleri gerektiği belirtiliyor.

Güncellemeyi indirdikten sonra, kullanıcılar hücresel veri ayarlarında bu özelliği etkinleştirebilecekleri bir seçenek görecekler. Şu an için, doğrudan uyduya bağlanan hizmet yalnızca kısa mesaj gönderme imkanı sunuyor. Eğer bir beta test kullanıcısı, kırsal alanlar gibi tipik olarak kapsama alanı bulunmayan bir bölgede olursa, Starlink’in uydu ağı üzerinden kısa mesaj gönderebilecek. Gelecekte, bu hizmete sesli arama ve veri bağlantısı eklenmesi planlanıyor.