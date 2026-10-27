Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Apple, yapay zeka destekli yeni Siri sürümünün Türkçe dil desteğine yıl sonuna kadar kavuşacağını duyurdu. Şirketin dün yayınladığı iOS 27.2 güncellemesi ile Siri AI; Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerinde de kullanılabilir hale geldi.
Apple Intelligence altyapısıyla geliştirilen Siri AI, kullanıcılarla doğal ve kişiselleştirilmiş konuşmalar gerçekleştirmek üzere yeniden tasarlandı. Kullanıcıların mesajları, e-postaları ve fotoğrafları gibi kişisel içeriklerini anlayarak ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay ulaşmalarına yardımcı oluyor.
Siri AI, uygulamalar genelinde sunulan yeni işlem yetenekleri sayesinde kullanıcıların e-posta yazmasına, fotoğrafları düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyor. Ekrandaki içerikleri anlayabilen asistan, görüntülenen bilgilerle ilgili soruları cevaplayabiliyor veya doğrudan ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyor.
Ayrıca farklı konularda güncel bilgilere erişerek kullanıcılara cevap sunabiliyor.
Apple, dil desteğini yıl sonuna kadar genişletmeyi sürdürecek. Şirketin açıklamasına göre Geleneksel Çince, Norveççe, Türkçe ve Vietnamca desteğinin yıl sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor.
Apple Intelligence'ın kullanılabilmesi için Siri ve cihaz dilinin desteklenen dillerden birine ayarlanması gerekiyor. Desteklenen diller arasında Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe ve Vietnamca yer alıyor.
Özelliklerin bir kısmı bölgeye veya dile göre değişiklik gösterebilir.
Siri AI, iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 ve visionOS 27.2 sürümlerinde Beta olarak kullanılabiliyor. Özelliğin çalışması için cihazınızın da Apple Intelligence desteklemesi gerekiyor.
Öte yandan Apple, Siri AI'ın iOS, iPadOS ve watchOS sürümlerinde Avrupa Birliği ülkelerinde henüz kullanılamadığını bildirdi.