Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

SİRİ AI NASIL KULLANILIR?

Apple Intelligence'ın kullanılabilmesi için Siri ve cihaz dilinin desteklenen dillerden birine ayarlanması gerekiyor. Desteklenen diller arasında Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe ve Vietnamca yer alıyor.

Özelliklerin bir kısmı bölgeye veya dile göre değişiklik gösterebilir.