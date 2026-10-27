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Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:57
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1
Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

Apple, yapay zeka destekli yeni Siri sürümünün Türkçe dil desteğine yıl sonuna kadar kavuşacağını duyurdu. Şirketin dün yayınladığı iOS 27.2 güncellemesi ile Siri AI; Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerinde de kullanılabilir hale geldi.

2
Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

SİRİ AI NEDİR? NE İŞE YARAR?

Apple Intelligence altyapısıyla geliştirilen Siri AI, kullanıcılarla doğal ve kişiselleştirilmiş konuşmalar gerçekleştirmek üzere yeniden tasarlandı. Kullanıcıların mesajları, e-postaları ve fotoğrafları gibi kişisel içeriklerini anlayarak ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay ulaşmalarına yardımcı oluyor.

3
Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

Siri AI, uygulamalar genelinde sunulan yeni işlem yetenekleri sayesinde kullanıcıların e-posta yazmasına, fotoğrafları düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyor. Ekrandaki içerikleri anlayabilen asistan, görüntülenen bilgilerle ilgili soruları cevaplayabiliyor veya doğrudan ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca farklı konularda güncel bilgilere erişerek kullanıcılara cevap sunabiliyor.

4
Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

SİRİ AI TÜRKÇE DESTEĞİNİ BU YIL KAZANACAK

Apple, dil desteğini yıl sonuna kadar genişletmeyi sürdürecek. Şirketin açıklamasına göre Geleneksel Çince, Norveççe, Türkçe ve Vietnamca desteğinin yıl sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor.

5
Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

SİRİ AI NASIL KULLANILIR?

Apple Intelligence'ın kullanılabilmesi için Siri ve cihaz dilinin desteklenen dillerden birine ayarlanması gerekiyor. Desteklenen diller arasında Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe ve Vietnamca yer alıyor.

Özelliklerin bir kısmı bölgeye veya dile göre değişiklik gösterebilir.

6
Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

Siri AI, iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 ve visionOS 27.2 sürümlerinde Beta olarak kullanılabiliyor. Özelliğin çalışması için cihazınızın da Apple Intelligence desteklemesi gerekiyor.

7
Siri AI ne zaman Türkçe desteği gelecek? Apple açıkladı

Öte yandan Apple, Siri AI'ın iOS, iPadOS ve watchOS sürümlerinde Avrupa Birliği ülkelerinde henüz kullanılamadığını bildirdi.

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