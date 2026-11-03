Tarihi deney: İnsan beyni yapay zekaya bağlandı

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İstanbul
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, insan beyninden gelen sinyallerle Grok yapay zekasının kontrol edilmesini sağladı. Yeni teknolojiyle kullanıcılar yalnızca düşünerek telefon görüşmesi yapabiliyor, iPhone üzerinden mesaj yazabiliyor ve yapay zekaya görev verebiliyor.
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, insanların düşünceleriyle bilgisayarları yönettiği gelecek artık o kadar da uzak değil. Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, insan beyniyle yapay zekayı buluşturan yeni teknolojisini tanıttı. Şirketin gerçekleştirdiği gösterimde bir katılımcı, yalnızca zihinsel komutlarla Grok yapay zekasını etkinleştirerek bilgisayar üzerinde çeşitli işlemler yaptırmayı başardı. Matrix ve Transcendence gibi filmleri hatırlatan bu gelişme, özellikle konuşma ve hareket kabiliyetini kaybetmiş kişiler için yeni bir iletişim döneminin kapısını aralayabilir.
Neuralink'in VOICE adlı klinik araştırmasında test edilen yeni sistem, beyin implantından alınan sinyalleri kullanarak yapay zekayla iletişim kurulmasını sağlıyor. Araştırmaya katılan kişi, zihninden "Hey Neuralink" ifadesini geçirerek Grok'u etkinleştirebiliyor. Ardından yapmak istediği işlemi konuştuğunu hayal ederek yapay zekaya iletiyor. Grok ise aldığı komut doğrultusunda bilgisayar üzerindeki görevleri yerine getiriyor.
Böylece kullanıcıların klavyeye dokunmadan, fare kullanmadan, hatta sesli komut vermeden yapay zekadan yararlanmasının önü açılıyor. Bu gelişmeyle beyin-bilgisayar arayüzleri, yalnızca cihazları yönetmek için kullanılan sistemler olmaktan çıkıp yapay zekayla iletişim kurmanın da bir yolu haline geliyor.
Neuralink'in üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise sinirsel konuşma algılama teknolojisi. Önceki sistemde kullanıcıların konuşma çözümlemesini başlatmak veya durdurmak için fiziksel bir düğmeye basması gerekiyordu. Yeni teknoloji, kişinin konuşmayı hayal etmeye başladığı anı algılayarak bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu sayede kullanıcıların herhangi bir düğmeye dokunmasına gerek kalmıyor. Özellikle ağır hareket kısıtlılığı bulunan kişiler açısından bu özellik büyük önem taşıyor.
Sistem ayrıca beyin implantının kaydettiği sinyallerin yoğunluğunu ve dağılımını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyor.
Böylece kullanıcılar farklı konuşma biçimlerini zihinsel olarak deneyerek hangi yöntemin daha güçlü sinyaller oluşturduğunu görebiliyor. Bu özelliğin konuşma çözümlemesindeki doğruluğu artırması hedefleniyor.
Şirketin tanıttığı yenilikler yapay zekayla sınırlı değil. Neuralink, beyin implantı aracılığıyla oluşturulan yapay konuşmanın doğrudan iPhone telefon görüşmelerine aktarılmasını sağlayan bir sistem de geliştirdi. Teknoloji, beyinden alınan sinyalleri çözümleyerek yapay sese dönüştürüyor. Oluşturulan ses daha sonra telefonun mikrofon akışına aktarılıyor. Böylece görüşmenin diğer ucundaki kişi, kullanıcının zihinsel komutlarıyla oluşturulan konuşmayı duyabiliyor.
Neuralink'in gerçekleştirdiği testte bir katılımcı, bu yöntemle eşiyle telefon görüşmesi yaptı. Şirket, çiftin ilişkilerinin ilk dönemlerinde telefon üzerinden iletişim kurduğunu hatırlatarak yeni teknolojinin bu görüşmeye ayrı bir anlam kattığını belirtti.
Neuralink, Apple'ın iOS işletim sistemi için geliştirdiği yeni klavye entegrasyonuyla kullanıcıların düşünce yoluyla metin yazmasını da mümkün hale getirdi. Beyin implantından gelen sinyaller, telefon üzerindeki yazıya dönüştürülerek farklı uygulamalara aktarılabiliyor. Kullanıcılar böylece fiziksel klavyeye ihtiyaç duymadan metin oluşturabiliyor.
Bu özellik özellikle ALS (amyotrofik lateral skleroz) gibi hastalıklar nedeniyle konuşmakta veya ellerini kullanmakta güçlük çeken kişiler için geliştiriliyor.
Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü üzerinden iletişim kurulmasını sağlayan Bloom mobil uygulamasında da değişikliklere gitti. Yeni düzenleme sistemi, yanlış algılanan kelimelerin daha hızlı düzeltilmesine imkan tanıyor. Böylece kullanıcıların oluşturdukları metinler üzerinde değişiklik yapması kolaylaşıyor. Bir diğer yenilik ise kilit ekranından iletişim kurabilme özelliği. Kullanıcılar artık konuşma işlevinden yararlanmak için telefonlarının kilidini açmak zorunda kalmıyor.