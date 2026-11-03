Tarihi deney: İnsan beyni yapay zekaya bağlandı

KONUŞMAYI HAYAL ETMEK YETERLİ OLUYOR

Neuralink'in üzerinde çalıştığı bir diğer önemli yenilik ise sinirsel konuşma algılama teknolojisi. Önceki sistemde kullanıcıların konuşma çözümlemesini başlatmak veya durdurmak için fiziksel bir düğmeye basması gerekiyordu. Yeni teknoloji, kişinin konuşmayı hayal etmeye başladığı anı algılayarak bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu sayede kullanıcıların herhangi bir düğmeye dokunmasına gerek kalmıyor. Özellikle ağır hareket kısıtlılığı bulunan kişiler açısından bu özellik büyük önem taşıyor.

Sistem ayrıca beyin implantının kaydettiği sinyallerin yoğunluğunu ve dağılımını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyor.

Böylece kullanıcılar farklı konuşma biçimlerini zihinsel olarak deneyerek hangi yöntemin daha güçlü sinyaller oluşturduğunu görebiliyor. Bu özelliğin konuşma çözümlemesindeki doğruluğu artırması hedefleniyor.