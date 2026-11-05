Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

RAM krizi sebebiyle akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojik ürünlerin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ancak yeni bir telefon alacakları 2027 yılında bekleyen tek sıkıntı bellek tedarikiyle sınırlı kalmayacak. Çok sayıda markanın cihazlarında kullanılan Samsung üretimi OLED ekranların pahalanacağı öne sürülüyor.