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Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:52
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1
Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

RAM krizi sebebiyle akıllı telefonlar başta olmak üzere teknolojik ürünlerin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ancak yeni bir telefon alacakları 2027 yılında bekleyen tek sıkıntı bellek tedarikiyle sınırlı kalmayacak. Çok sayıda markanın cihazlarında kullanılan Samsung üretimi OLED ekranların pahalanacağı öne sürülüyor.

2
Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

OLED PANELLERİNDE 10 İLA 20 DOLARLIK ARTIŞ PLANLANIYOR

Çin merkezli tedarik zinciri kaynağı ChannelGate tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, tedarikçilerine 2027 yılında OLED panellerinin maliyetinin 10-20 dolar seviyesinde artacağını bildirdi.

3
Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

Kaynak, planlanan fiyat artışının genel maliyet baskılarından ziyade şirketin "kaotik" olarak nitelendirdiği OLED panel fiyatlandırmasında "kontrolü yeniden ele alma" stratejisinden kaynaklandığını öne sürdü.

4
Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

Diğer sızıntı kaynağı Digital Chat Station da benzer bir değerlendirmede bulunarak OLED IC bileşenlerindeki tedarik sıkıntılarının maliyet artışlarına yol açtığını kaydetti.

5
Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

RAM KRİZİNİN 2030 YILINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan paylaşılan raporda kaynaklar, RAM krizinin 2029 veya 2030 yılına kadar devam edeceğini öngörüyor.

6
Telefon fiyatlarına yine zam geliyor! RAM krizinin ardından şimdi de OLED şoku

Samsung, kendi modellerinin yanı sıra orta ve üst segmentteki çok sayıda akıllı telefon üreticisine de OLED ekran satıyor. Dolayısıyla 2027 yılında çıkacak yeni telefonlarda fiyat artışlarının yaşanması sürpriz olmayacak.

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