Telefon hırsızlarına karşı kalkan: Google Kimlik Doğrulama özelliğini duyurdu

31 Ocak 2025 09:47 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:47

Google, Android işletim sistemli telefonlar için Kimlik Doğrulama özelliğini piyasaya sürdü. Bu yenilik, telefonun belirli ayarlarını değiştirmek için biyometrik doğrulama ve PIN/şifreyi zorunlu hale getirerek hırsızlık korumasını güçlendiriyor.

Google, Android işletim sistemli akıllı telefonlar için Kimlik Doğrulama (Identity Check) özelliğini duyurdu. Bu yenilik, özellikle telefon hırsızlıklarına karşı ekstra bir koruma sağlıyor. Yeni sistem, kullanıcıların belirli ayarları değiştirmeden önce yalnızca PIN veya şifre girmesini değil, aynı zamanda biyometrik doğrulama yapmasını da zorunlu kılıyor.

KİMLİK DOĞRULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Kimlik Doğrulama özelliği şu anda yalnızca Google Pixel modellerinde geçerli. Diğer cihazlara önümüzdeki dönemde gelecek.

Pixel kullanıcıları, Kimlik Doğrulama özelliğini Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz kilidi > Hırsızlık koruması > Kimlik doğrulama menüsünden aktif hale getirebilir. Ayrıca ayarlar menüsünde "Kimlik Doğrulama" yazarak da bu bölüme hızlıca ulaşmak mümkün.

Özelliği etkinleştirmek için kullanıcıların önce güvenilir yerlerini tanımlaması gerekiyor. Ev, iş yeri veya belirlenen herhangi bir adres, güvenli bölge olarak kaydedilebiliyor. Bu güvenilir bölgelerdeyken kullanıcılar, biyometrik doğrulama veya PIN/şifre kullanarak sistem değişiklikleri yapabiliyor. Ancak güvenilir bölgelerin ayrıldığında, belirli işlemleri gerçekleştirebilmek için hem biyometrik doğrulama hem de PIN veya şifre gerekiyor.

Google’ın destek sayfasında yer alan bilgilere göre, Kimlik Doğrulama şu işlemlerde zorunlu hale geliyor:

Kayıtlı uygulama şifrelerine ve geçiş anahtarlarına erişme

PIN veya şifreyi değiştirme

Cihazımı Bul özelliğini kapatma

Otomatik doldurma kullanımı

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Biyometrik doğrulamayı veya ekran kilidini değiştirme

Hırsızlık korumasını kapatma

Güvenilir yerleri görüntüleme

Google hesabı ekleme veya kaldırma

SAMSUNG TELEFONLARA DA GELECEK

Kimlik Doğrulama özelliği şu anda Pixel telefonlara sunulmuş durumda. Ancak Google, 2025’te Samsung telefonlara (One UI 7 ile) ve daha geniş çapta Android ekosistemine yayılacağını duyurdu.