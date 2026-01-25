2 bin TL'lik sıvı yağ kolisini çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir markette hırsızlık olayı yaşandı. Kafasını kapüşonla kapatan bir kişi, 2 bin TL değerindeki 18 litre sıvı yağı çalarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık, marketin önünde bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark eden işletme sahibinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Öte yandan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi.