Alkollü genç kafeyi birbirine kattı! Çalışanlara tekme tokat saldırdı

Afyonkarahisar'da alkollü olduğu sürülen O.R., arkadaşları ile birlikte kafeye gitti. Bir süre sonra diğer müşteriler, O.R. ve arkadaşlarının davranışlarından rahatsız olup durumu kafe çalışanlarına söyledi. Bunun üzerine kafe çalışanları çevreyi rahatsız eden grubu uyarıp kafeden ayrılmalarını istedi. Çalışanların uyarısını dikkate alan grup üyeleri dışarı çıktı. Ancak grup üyelerinden O.R., birkaç dakika sonra geri gelip kafe çalışanı E.M. ile kavga etmeye başladı. O.R., daha sonra E.M.'ye saldırıp darp etmeye başladı. Kavgayı gören müşterilerden O.C. ise tarafları ayırmak istedi. Bu sırada O.R., O.C.'yi de yumruk ve tekme darbeleri ile darp ederek yere düşürdü. Kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.