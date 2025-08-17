Alacak verecek kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu

İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; 38 yaşındaki E.Ç. ile 48 yaşındaki S.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yapılan çalışmalarda kavgaya karışan E.Ç., S.K. ve 41 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Şahısların farklı suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.