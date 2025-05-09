Üniversiteli kızların 'sevgilime yan baktın' kavgası! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Sivas ve Bursa'da akran zorbalığı görüntülerinin ardından bu kez de Karabük'te üniversiteli genç kızlar birbirine girdi. "Erkek arkadaşıma yan baktın" iddiasıyla tartışan 2 üniversite öğrencisi genç sokak ortasında kavgaya tutuştu. Saç saça baş başa kavga eden genç kızlar herkesi şoke etti. Genç kızları, çevredeki vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.