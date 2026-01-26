Bu neyin öfkesi! Arabadan indi, kardan adamı yıktı gitti

Elazığ’da mahalle arasında yapılan kardan adamlar kimliği belirsiz şahıslar tarafından yıkıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilk görüntüde araçtan inen şahıs kardan adamı yıktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binip giderken, ikinci görüntüde ise şahsın kardan adamı defalarca tekmelediği görüldü.

Elazığ’da yoğun kar yağışı özellikle çocukları mutlu ederken, mahalle aralarında kardan adamlar yapıldı. Ancak bu mutluluk fazla uzun sürmedi. Yapılan kardan adamlar kimliği belirsiz şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırılarla yıkıldı.