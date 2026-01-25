Hatay'da korkutan yangın! Akaryakıt istasyonun yanındaki bina alevlere teslim oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Ayakkabıcılar Çarşısı bölgesinde, bir akaryakıt istasyonunun hemen yanında bulunan müstakil bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin Daire Başkanı Ahmet Keskin yönetiminde gerçekleştirdiği kritik müdahale sayesinde alevler, büyük bir facia riskine yol açabilecek akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kısa sürede söndürüldü. Bina yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye birimleri tarafından soğutma çalışmaları titizlikle sürdürüldü.