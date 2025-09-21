Çanakkale'deki yangında orman işçileri alevlerin arasında kaldı

Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında saat 13.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İŞÇİLERİN ZOR ANLARI

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği’ne bağlı A6 nolu arazöz ise yangının ilk anlarında müdahaleye başladı. Alevlerin enerjisinin yüksek olduğu dakikalarda canla başla çalışan orman işçileri, bir anda alevlerin arasında kaldılar. İşçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.