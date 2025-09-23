Damadın arkadaşlarından şoke eden hediye! Tır lastiği taktılar

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Burak Kaya, ilçede düzenlenen tören ile dünya evine girdi. Düğün merasiminde damadı yalnız bırakmayan arkadaşları tır şoförü olan damada sıra dışı bir hediye taktı. Takı merasiminin ardından satın aldıkları tır lastiğini düğün salonuna götüren damadın arkadaşları, üzerini süsleyerek ‘Acı kaybımız’ yazdı. Hediye tır lastiği ile fotoğraf çektiren damat ve arkadaşları, davetlilerden alkış topladı.