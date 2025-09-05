Hatay’da seyir halindeki araç alev aldı! Korku dolu anlar kamerada

Hatay’ın İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi Ağır Bakım önü mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın, çevredekilerin yardımıyla büyümeden söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı.