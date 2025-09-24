İstanbul'da çayırlık alanda yangın paniği! Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde çayırlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek konteyner ve barakalara sıçradı. Alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, öğle saatlerinde Arnavutköy'de bulunan geniş bir çayırlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgedeki yangın, arazilerde yer alan konteyner ve barakalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının evlere ulaşmaması için ekipler adeta seferber oldu.