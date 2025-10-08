İzmir'de sel felaketi! Ulaşım durdu kafeler su altında kaldı

İzmir Çeşme'de, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yağmurun etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Bazı yollarda su seviyesi yaklaşık 30 santimi bulurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kafelerin masa ve sandalyeleri sulara gömüldü. Alaçatı Port yolu sel suları sebebiyle ulaşıma kapanırken, yağmurun şiddeti sebebiyle belediye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı.