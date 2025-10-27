Mahalle kavgasında tekmeler havada uçuştu! Sebebi şoke etti

Aracını yolun ortasına park eden şahıslar, kendilerini uyaran bir kadına küfür etti. Kadının kocası, eşine küfür edildiğini duyunca aşağıya inerek şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Karı kocanın yakınları da kavgaya dahil olunca olay büyüdü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdıkları anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.