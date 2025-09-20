Rize'de sular dakikalar içinde yükseldi! Selin geliş anı kamerada

Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışın dakikalar içinde etkisini artırmasıyla selin geliş anı kameraya yansıdı. Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti. Tunca Belediyesi'ne ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı. Selin saat 00.33'deki geliş anı tesisin güvenlik kameralarınca kaydedildi.