Şoke eden görüntüler! Kafeyi ateşe verdi, koşa koşa kaçtı: O anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, bir kafeyi ateşe verip kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin kafenin ön kısmına girdiği, akışkan bir madde döktüğü, ateşe verip kaçtığı görüldü. Ayrıca, dükkan önündeki iki köpeğin koşarak çıktığı, alevlerin hızla dükkanı sardığı anlar da görüntülerde yer aldı.