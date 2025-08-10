Trafikte kavga eden ambulans şoförü ile otomobil sürücüsü yakalandı

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "otomobil sürücüsü ile ambulans şoförü kavga etti" başlığı ile paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yaptı. Ekipler, dün Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı bağlantı yolunda bir ambulans şoförü ile otomobil sürücüsünün kavga ettiğini belirledi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen ambulans şoförü B.G. (27) ile otomobil sürücüsü M.S. (31) yakalandı. Sürücülere idari para cezası uygulandı.