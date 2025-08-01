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Filmleri aratmayan görüntüler! Burası Afrika değil Bitlis

Ağustos 01, 2025 11:46
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Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki koyun sürülerinin tozlu vadideki yolculukları havadan görüntülendi. Drone ile görüntülenen anlar, izleyenlere görsel şölen yaşattı.
 

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Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

NEMRUT'UN ETEKLERİNDE TOZLU YOLCULUK

Bitlis'te Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde her gün yüzlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor.

 

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Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

FOTOĞRAFÇILARDAN YOĞUN İLGİ

Çobanların ve koyun sürülerinin günde 15 kilometrelik tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor.

 

4
Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

GÖRÜNTÜLER FİLM SAHNESİNİ ARATMADI

Koyun sürülerinin çıkardığı tozların gün batımı ile birlikte oluşturduğu görüntüler havadan görüntülendi.

5
Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

ADETA GÖRSEL ŞÖLEN 

Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı'nın eteklerine doğru başlayan bu tozlu yolculuk, adeta doğayla iç içe bir görsel şölene dönüşüyor.
 

6
Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Drone ile kaydedilen görüntülerde, sürülerin vadiden geçerken oluşturduğu toz bulutları ve arka planda yükselen Nemrut Dağı'nın silueti dikkat çekiyor.

 

7
Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

GELENEKSEL KÜLTÜR

Bu manzara Kıyıdüzü köyünün geleneksel hayvancılık kültürünü yansıtıyor. 

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Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı

ETKİLEYİCİ ANLAR 

Görüntüler, izleyenlere hem nostaljik hem de etkileyici anlar yaşatıyor.

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