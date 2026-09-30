İsrail uçağı mı kaçırıldı, kim kaçırdı, son dakika ne oldu? Dubai Tel Aviv uçağında kaç yolcu var?

Birleşik Arap Emirliklerine ait hava yolu şirketi Fiydubai’nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu iddia edilmişti. İsrail basınında yer alan iddiaların üzerinde sosyal medyada konu büyük yankı uyandırırken gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti. İsrail kaynaklı gazetelerde uçağın dönüş yaptığı sırada alarm verdiği ve manuel olarak alçaldığı bilgisi yer aldı. Peki İsrail uçağı mı kaçırıldı, son dakika ne oldu? İşte, olaya ilişkin bilinenler…

İSRAİL UÇAĞI MI KAÇIRILDI, SON DAKİKA NE OLDU?

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulundu. Sinyallerin alınmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı. İsrail basınında yer alan yeni bilgide pilotların kavga ettiği ve acil durum verildiği ifade edildi. Uçakta 140'tan fazla İsrail vatandaşının olduğu biliniyor.

7500 KODU NE ANLAMA GELİYOR, NE DEMEK?

Havacılıkta 7500 kodu, uçağın yasa dışı müdahaleye maruz kaldığını, başka bir ifadeyle uçak kaçırma şüphesi bulunduğunu belirtmek için kullanılıyor.

Uluslararası havacılık kurallarında 7500 kodu, uçağa yönelik “unlawful interference” yani yasa dışı müdahalenin göstergesi olarak tanımlanıyor.

Bu olayda ise bazı uçuş takip sistemlerinde uçağın önce 7700, daha sonra 7500 kodunu gönderdiği bildirildi. Ancak bu durum tek başına uçakta kesin olarak kaçırılma gerçekleştiğini kanıtlamıyor. Yetkililerin ve havayolu şirketinin yapacağı açıklamalar olayın nedenini netleştirecek.