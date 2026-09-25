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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:33

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ’ın 26, 27 ve 28 Eylül 2026 tarihli planlı kesinti programında Arnavutköy, Beyoğlu, Güngören, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt ve Avcılar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçe yer aldı. Peki hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? İşte sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:33

İstanbul’da hafta sonu ve 28 Eylül Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler vatandaşların gündeminde. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre bakım, yatırım, kablo bağlantısı ve yenileme çalışmaları kapsamında kentin Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintisi yapılacak. Peki 26-27-28 Eylül’de İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek? İşte BEDAŞ’ın güncel planlı elektrik kesintisi listesi...
 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde 26-28 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri yaşanacaktır.
Arnavutköy'de 26 Eylül'de yatırım ve yenileme çalışmaları nedeniyle farklı mahallelerde ve sokaklarda kesintiler olacak.
Arnavutköy'de ayrıca 27 Eylül'de Anadolu, Karaağaç, Arnavutköy Merkez, Karlıbayır, Mustafa Kemal Paşa ve Hadımköy mahallelerinde yatırım, bakım ve abone bağlantısı sebepleriyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar'da 26 Eylül'de Mustafa Kemalpaşa ve Turgut Özal mahallelerinde abone/şube bağlantısı nedeniyle kesintiler yaşanacaktır.
Avcılar'da 28 Eylül'de Ambarlı mahallesinde abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bağcılar'da 26 Eylül'de Bağlar, Hürriyet ve Yenimahalle mahallelerinde bakım ve abone/şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar'da 28 Eylül'de Kirazlı ve Güneşli mahallelerinde kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

 

ARNAVUTKÖY KESİNTİ 

Saat: 26-09-2026 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-ADNAN MENDERES mah RÜYA, YAHYA KEMAL sk / FATİH mah ALIÇ, HİSARTEPE, YAHYA KEMAL, İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 26-09-2026 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe -HADİMKÖY mah sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 26-09-2026 10:00:00 - 14:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-HADİMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 26/09/2026 10:00:00 - 26/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 26-09-2026 12:00:00 - 16:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, SONBAHAR, TÜRKSOY, ÖMÜR sk bölgelerinde 26/09/2026 12:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 26-09-2026 14:00:00 - 18:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-HARAÇÇI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADİMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MALTEPE, SELİM sk bölgelerinde 26/09/2026 14:00:00 - 26/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

(27.09.2026)Tarih ve Saat: 27-09-2026 09:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-ANADOLU mah ERİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, KIRAÇ, KOÇAK, KUZEY, MURAKİP, YENİYOL sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 27-09-2026 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçe -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 27-09-2026 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BOĞAÇHAN, CANEL, ENGİNAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİRAY, OFLAZ, ONAT, TÜZMEN, YEDİKULE, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, AYCAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TÜLAY, YAZICI, YÜCEALP, ÖMER, ŞAHİNLER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATİFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, CEMİYET, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAZIM KARABEKİR, KERİM, MEKKE, MUCİZE, NURALEM, ORTANCA, SARIKUM, SEKMEN, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk / FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk / KARADENİZ mah 1148. sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 27-09-2026 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe -HADİMKÖY mah sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilçe MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.   Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER, CUMHURİYET sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BAĞCILAR KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 133., 134., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1540., 1545., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1578., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1228., 1232., 1234. sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAĞCILAR ilçe MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BAHÇELİEVLER KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-28 12:00:00 - 20:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-HÜRRİYET mah İKİZLER sk bölgelerinde 28/09/2026 12:00:00 - 28/09/2026 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 00:00:00 - 06:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah YALÇIN KOREŞ, ÇINAR sk // BAĞCILAR ilçe MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 27/09/2026 00:00:00 - 27/09/2026 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BAKIRKÖY KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-28 08:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAKIRKÖY ilçe MERKEZ-CEVİZLİK mah ASMALI SAKIZ, BANYOLAR, EBUZİYA, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL, SAKIZLI YALI, İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, KÜÇÜK YALI, MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI, RÜYA, YETİM KIZ, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 28/09/2026 08:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BAŞAKŞEHİR KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATIN, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 2842, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, TUĞÇE, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BAYRAMPAŞA KESİNTİ 


Tarih ve Saat: 2026-09-26 11:00:00 - 16:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-TOPÇULAR mah ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 26/09/2026 11:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 11:00:00 - 13:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-KOCATEPE mah 19., 7. sk bölgelerinde 26/09/2026 11:00:00 - 26/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 00:00:00 - 07:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA, HASEKİ SULTAN, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TALİMHANE sk bölgelerinde 28/09/2026 00:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 00:00:00 - 07:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA, HASEKİ SULTAN, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TALİMHANE sk bölgelerinde 28/09/2026 00:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BEŞİKTAŞ KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-KONAKLAR mah EMEK, GÜNEBAKAN, LADİN sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-GAYRETTEPE mah OVACIK ÇIKMAZI, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BEYLİKDÜZÜ KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah UYGAR sk / DEREAĞZI mah ABANOZ, AMİRAL, HALASKARGAZİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU mah 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., GEÇİT, HARAMİDERE, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BEYOĞLU KESİNTİ 


Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-HACİMİMİ mah ESKİ PARMAKKAPI, KEMERALTI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, KURUDERE, PİYALEPAŞA, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, İLK ADIM sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜNDAR, KURUDERE, RAMAZAN sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-PİYALEPAŞA mah BLOKLAR, BLOKLAR ÇIKMAZI, KURUDERE, STAT sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKARSU, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-PİYALEPAŞA mah KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-PİYALEPAŞA mah PİYALEPAŞA sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNEY 3, KANDİL, YILDIRIM sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

BÜYÜKÇEKMECE KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYHAN, EYLEM, FEVZİ ÇAKMAK 2, LİDER, ONGUN, ONUR 5, YAYLI, ÇUHAKUŞU sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

ÇATALCA KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah HAKEMLER, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SOĞANLIK sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah AKÇEŞME, FABRİKALAR, ÇATALCA YOLU sk / ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

ESENLER KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 16:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENLER ilçe -NİNE HATUN mah sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 08:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENLER ilçe - mah sk bölgelerinde 27/09/2026 08:00:00 - 27/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

ESENYURT KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201, AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, MERCAN, METİN, SERAP sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 11:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579, 3026, 3076, AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1204. sk / PINAR mah 1247, 1248, 1252, 1253, 1254. sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 13:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3026, 3076, HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 28/09/2026 13:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 15:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3026. sk bölgelerinde 28/09/2026 15:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

EYÜPSULTAN KESİNTİ 


Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 14:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1. KAYNAK, BAKİ, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

FATİH KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-27 00:01:00 - 07:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL FATİH ilçe MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgelerinde 27/09/2026 00:01:00 - 27/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

GAZİOSMANPAŞA KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-28 10:00:00 - 18:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçe MERKEZ-MEVLANA mah 884. sk bölgelerinde 28/09/2026 10:00:00 - 28/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

GÜNGÖREN KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 07:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-HAZNEDAR mah YILDIZ sk bölgelerinde 26/09/2026 07:00:00 - 26/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 08:00:00 - 12:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-SOĞANLI mah BAĞCILAR, FERHAT sk // GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI, ÇİMEN sk bölgelerinde 26/09/2026 08:00:00 - 26/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 13:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, GÖREN, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 10:00:00 - 14:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MERKEZ mah ASALET sk / SANAYİ mah ASALET sk bölgelerinde 26/09/2026 10:00:00 - 26/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 11:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, KURŞUNLU, SAADET, SANCAK, TEKİN sk bölgelerinde 26/09/2026 11:00:00 - 26/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 01:00:00 - 07:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 28/09/2026 01:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

KAĞITHANE KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL KAĞITHANE ilçe MERKEZ-HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, ESİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

KÜÇÜKÇEKMECE KESİNTİ 


Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-KANARYA mah 1.NEHİR, 4.DERE, AKBABA, BOZDOĞAN, FLAMAN, KARABATAK, KATAR KUŞU, KETEN KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PENGUEN, PİLİÇ, SERÇE, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.SÜMER, 5.YILDIRIM, CAMIALTI, HUZUR, KAVAK, PINARBAŞI sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-CENNET mah 613., HÜRRİYET, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-ATATÜRK mah 329. sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

SARIYER KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-26 09:00:00 - 16:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH sk bölgelerinde 26/09/2026 09:00:00 - 26/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 16:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SARIYER ilçe -RUMELİFENERİ mah sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 00:00:00 - 07:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SARIYER ilçe -MASLAK mah sk bölgelerinde 28/09/2026 00:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 00:00:00 - 07:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SARIYER ilçe -MASLAK mah sk bölgelerinde 28/09/2026 00:00:00 - 28/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SARIYER ilçe MERKEZ-HUZUR mah ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

 

SİLİVRİ KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SİLİVRİ ilçe -BALABAN mah FESTİVAL sk, ATAMAN CADDESİ bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-27 16:00:00 - 18:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SİLİVRİ ilçe -GAZİTEPE mah FABRİKALAR CADDESİ bölgelerinde 27/09/2026 16:00:00 - 27/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

ŞİŞLİ KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-27 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNEY 3, ITIR 1, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR sk bölgelerinde 27/09/2026 09:00:00 - 27/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, ECZA, HARMAN 1 sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, EFE, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, RUMELİ, SAKSİ, SİLAHŞÖR, TAVUKÇU FETHİ, TAYYARECİ FEHMİ, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, NAKİYE ELGÜN, RİKAPTAR, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk / MEŞRUTİYET mah HALASKARGAZİ, RUMELİ sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

SULTANGAZİ KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-28 09:00:00 - 17:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SULTANGAZİ ilçe MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1442/1., 1452., 1454., 1459., 1459/1., 1460., 1460/1., 1460/2., 1461., 1462., 1462/1., 1463., 1463/1., 1464., 1464/1., 1465., 1466., 1467., GAZİ sk bölgelerinde 28/09/2026 09:00:00 - 28/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 10:00:00 - 18:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SULTANGAZİ ilçe MERKEZ-İSMETPAŞA mah 119., 120., 121., 122., 91. sk bölgelerinde 28/09/2026 10:00:00 - 28/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 10:00:00 - 18:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SULTANGAZİ ilçe -İSMETPAŞA mah sk bölgelerinde 28/09/2026 10:00:00 - 28/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

İstanbul elektrik kesintisi 26-27-28 Eylül! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? Sokak sokak kesinti yaşanacak ilçeler

ZEYTİNBURNU KESİNTİ 

Tarih ve Saat: 2026-09-28 08:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAKIRKÖY ilçe MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilçe MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, ZAKİRBAŞI sk / TELSİZ mah 313., 80., 81., 82/1., 82/2., 84/1., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, ZAKİRBAŞI, ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ sk bölgelerinde 28/09/2026 08:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tarih ve Saat: 2026-09-28 08:00:00 - 15:00:00
Durum: Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAKIRKÖY ilçe MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilçe MERKEZ-VELİEFENDİ mah 74., 74/3. ARA sk / YEŞİLTEPE mah 265., 266., 267., 53/1., 57/1., 57/11., 57/12., 57/3., 57/4., 57/A, 57/B, 74., 74/3., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 28/09/2026 08:00:00 - 28/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

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