İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

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İstanbul
İstanbul’da 1 Kasım Pazar günü 8 farklı ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım-onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerden binlerce vatandaş etkilenecek. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan bilgilendirmede ilçe ilçe ve mahalle mahalle kesintilerin yaşanacağı bölgeler yer aldı.
1 Kasım Pazar günü İstanbul’da Beyoğlu, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan kesintiler tüm gün boyunca devam edecek. İşte mahalle mahalle 1 Kasım İstanbul elektrik kesintisi rehberi…
Beyoğlu-Bülbül Mahallesi
09.00-17.00
Büyükçekmece-Türkoba Mahallesi
09.00-17.00
Büyükçekmece-Mimar Sinan Merkez Mahallesi
09.00-17.00
Zeytinburnu-Maltepe Mahallesi
08.00-15.00
Avcılar-Tahtakale Mahallesi
00.01-08.00
Bağcılar-Yenimahalle Mahallesi
00.01-08.00
Bahçelievler-Bahçelievler Mahallesi
09.00-17.00
Başakşehir-Şahintepe Mahallesi
00.01-08.00
Bayrampaşa-Yıldırım Mahallesi
09.00-17.00
Bayrampaşa-Terazidere Mahallesi
08.00-15.00