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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:36
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1
İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

İstanbul’da 1 Kasım Pazar günü 8 farklı ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım-onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerden binlerce vatandaş etkilenecek. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan bilgilendirmede ilçe ilçe ve mahalle mahalle kesintilerin yaşanacağı bölgeler yer aldı.

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

1 Kasım Pazar günü İstanbul’da Beyoğlu, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayan kesintiler tüm gün boyunca devam edecek. İşte mahalle mahalle 1 Kasım İstanbul elektrik kesintisi rehberi…

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

 1 KASIM 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Beyoğlu-Bülbül Mahallesi

09.00-17.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Büyükçekmece-Türkoba Mahallesi

09.00-17.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Büyükçekmece-Mimar Sinan Merkez Mahallesi

09.00-17.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Zeytinburnu-Maltepe Mahallesi

08.00-15.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Avcılar-Tahtakale Mahallesi

00.01-08.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Bağcılar-Yenimahalle Mahallesi

00.01-08.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Bahçelievler-Bahçelievler Mahallesi

09.00-17.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Başakşehir-Şahintepe Mahallesi

00.01-08.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Bayrampaşa-Yıldırım Mahallesi

09.00-17.00

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İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

Bayrampaşa-Terazidere Mahallesi

08.00-15.00

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