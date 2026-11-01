İstanbul’da saatler süren elektrik kesintisi: 8 ilçe etkilenecek, saatler sürecek

İstanbul’da 1 Kasım Pazar günü 8 farklı ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım-onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerden binlerce vatandaş etkilenecek. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılan bilgilendirmede ilçe ilçe ve mahalle mahalle kesintilerin yaşanacağı bölgeler yer aldı.