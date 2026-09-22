Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:30

Küçük çocuğun boğazına sülük yapıştı! Doktordan ailelere kritik uyarı

Siirt'te kontrolsüz bir kaynakta yüzüp suyundan içen 10 yaşındaki çocuk rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğun boğazından canlı sülük çıkaran doktor aileleri uyardı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 23:30

 'in Baykan ilçesinde boğazında sülük tespit edilen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

HABERİN ÖZETİ

Küçük çocuğun boğazına sülük yapıştı! Doktordan ailelere kritik uyarı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Siirt'in Baykan ilçesinde boğazında sülük tespit edilen 10 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki M.Ö., burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Muayenede, çocuğun boğazında bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit edildi.
Sülük, Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Begüm Arda tarafından çıkarıldı.
Çocuğun yaklaşık 15 gün önce kontrolsüz bir kaynak suyuna girdiği ve su içtiği belirtildi.
Doktor, ailelere dere ve kaynağı belirsiz sulara karşı uyarılarda bulundu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Meşelik köyünde yaşayan M.Ö. burun kanaması şikayeti üzerine ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Begüm Arda tarafından muayene edilen çocuğun boğazında, bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı sülük tespit edildi.

Yapılan müdahaleyle sülük boğazdan çıkarıldı.

Arda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 15 gün önce kontrolsüz bir kaynak suyuna girdiğini ve sudan içtiğini söyledi.

Küçük çocuğun boğazına sülük yapıştı! Doktordan ailelere kritik uyarı

KAYNAK SUYUN İÇİNDE YÜZÜP SU İÇTİ SÜLÜK YERLEŞTİ

Sülüğün uygun koşullarda canlı olarak çıkarıldığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle gelen çocuk hastamızda nadir görülen bir durumla karşılaştık. Muayenemizde bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit ettik. Hastamızın yaklaşık 15 gün önce güvenliği belirsiz kaynak suyuyla temas ettiğini öğrendik. Kaynağın içerisine girip yüzmüş, ardından su içmiş. Bu şikayetlerle acil servise başvurmuş, ardından bize yönlendirildi. Gece nöbet koşullarında hastamıza uygun koşulları sağladık. Hastayı bir gece hastanemizde yatırdık. Sabah genel durumu iyi ve kanama kontrolünde sorun olmadığını gördükten sonra taburcu ettik."

AİLELERE UYARI

Dere ve kaynağı belirsiz sulara karşı ailelere uyarılarda bulunan Arda, bu tür durumların oldukça nadir görüldüğünü, özellikle dere, kaynak suyu ve kontrolsüz doğal su kaynaklarıyla temasın ardından burun kanaması görülmesi halinde hastaneye başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#siirt
#Baykan
#Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Meşelik Köyü
#Begüm Arda
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.