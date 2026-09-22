Siirt'in Baykan ilçesinde boğazında sülük tespit edilen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

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HABERİN ÖZETİ Küçük çocuğun boğazına sülük yapıştı! Doktordan ailelere kritik uyarı Siirt'in Baykan ilçesinde boğazında sülük tespit edilen 10 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki M.Ö., burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Muayenede, çocuğun boğazında bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit edildi. Sülük, Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Begüm Arda tarafından çıkarıldı. Çocuğun yaklaşık 15 gün önce kontrolsüz bir kaynak suyuna girdiği ve su içtiği belirtildi. Doktor, ailelere dere ve kaynağı belirsiz sulara karşı uyarılarda bulundu.

Meşelik köyünde yaşayan M.Ö. burun kanaması şikayeti üzerine ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Begüm Arda tarafından muayene edilen çocuğun boğazında, bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı sülük tespit edildi.

Yapılan müdahaleyle sülük boğazdan çıkarıldı.

Arda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 15 gün önce kontrolsüz bir kaynak suyuna girdiğini ve sudan içtiğini söyledi.

KAYNAK SUYUN İÇİNDE YÜZÜP SU İÇTİ SÜLÜK YERLEŞTİ

Sülüğün uygun koşullarda canlı olarak çıkarıldığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle gelen çocuk hastamızda nadir görülen bir durumla karşılaştık. Muayenemizde bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit ettik. Hastamızın yaklaşık 15 gün önce güvenliği belirsiz kaynak suyuyla temas ettiğini öğrendik. Kaynağın içerisine girip yüzmüş, ardından su içmiş. Bu şikayetlerle acil servise başvurmuş, ardından bize yönlendirildi. Gece nöbet koşullarında hastamıza uygun koşulları sağladık. Hastayı bir gece hastanemizde yatırdık. Sabah genel durumu iyi ve kanama kontrolünde sorun olmadığını gördükten sonra taburcu ettik."

AİLELERE UYARI

Dere ve kaynağı belirsiz sulara karşı ailelere uyarılarda bulunan Arda, bu tür durumların oldukça nadir görüldüğünü, özellikle dere, kaynak suyu ve kontrolsüz doğal su kaynaklarıyla temasın ardından burun kanaması görülmesi halinde hastaneye başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.