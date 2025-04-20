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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sultangazi'de yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü!

Sultangazi'de sabah saatlerinde meydana gelen ve bir binanın çatısında başlayıp yan binaya sıçrayan yangın, mahalle sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden oldu. Panik içinde sokaklara dökülen vatandaşlar, itfaiye ve polisi alarma geçirdi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 18:26

İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde bir binanın çatısında başlayan yangın büyüyerek yan binaya sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü. 50. Yıl Mahallesi 2066 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de yangın paniği: Mahalleli sokağa döküldü!

İTFAİYE VE POLİS ALARMA GEÇTİ

Hızla büyüyerek tüm çatıyı saran yangında alevler bitişikte bulunan binaya da sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki binanın çatısında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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