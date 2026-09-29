Süper Lig iptal olacak mı, ligler ertelenecek mi? (2026-2027) MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun yanı sıra soruşturma kapsamında Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK Üyesi Sebahattin Şahin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar gibi isimlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve ofislerinde adli aramalar gerçekleştirildi. 2026-2027 sezonunda Süper Lig’de 6 hafta geride kalırken lig milli ara sebebiyle tatile girmişti. Futbolseverler ise liglerde herhangi bir iptal veya erteleme olup olmayacağını sosyal medyada tartışmaya başladı. Tartışmalı hakem kararları, atamalarla ilgili gözler TFF’ye çevrildi. Peki Süper Lig iptal olacak mı, ligler ertelenecek mi? İşte, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in konuyla ilgili yaptığı açıklama…

SÜPER LİG İPTAL OLACAK MI, LİG ERTELENECEK Mİ?

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, MHK’ya yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesinin futbola olan güvenin temeli olduğunu ifade eden Sayın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanla ve atama süreçleri ile kural sınavlaırna müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasının devamında ise Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin ertelenmesi veya geride kalan 6 haftalık bölümün iptal edilmesine yönelik resmi bir açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili federasyonun kısa sürede açıklama yapması bekleniyor.

OPERASYONDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Ferhat GÜNDOĞDU - MHK Başkanı

Ferdi KARADORUK - TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı

Ahmet ŞAHİN - TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili

Yunus YILDIRIM - TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi

Sebahattin ŞAHİN - MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu

Alican SAĞLAR - TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu

Emre KOSİF - TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı