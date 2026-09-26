Üç aylar ne zaman başlıyor 2026 2027? 3 aylar başlangıcı takvimi

Üç ayların başlangıç tarihi, 2026 yılının son günleri yaklaşırken araştırılmaya başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilecek. Dini günler takvimine göre 9 Ocak 2027'de Şaban ayı başlayacak, Ramazan ayının ilk günü ise 8 Şubat 2027 Pazartesi olacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026 2027?

Müslümanlar tarafından manevi açıdan önemli kabul edilen üç aylar için geri sayım başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu dönem, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek.

Üç ayların başlangıcıyla birlikte kandil geceleri de takvimde yerini alacak. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili 10 Aralık 2026 gecesi idrak edilecek. Ardından Miraç Kandili ve Şaban ayındaki Berat Kandili gelecek.

3 AYLAR BAŞLANGICI VE TAKVİMİ

Dini günler takvimine göre 2026-2027 döneminde Recep ayı 10 Aralık 2026'da başlayacak. Recep ayının ardından 9 Ocak 2027'de Şaban ayına, 8 Şubat 2027'de ise Ramazan ayına girilecek.

Üç aylar içerisindeki önemli dini günler ve kandil geceleri ise şu şekilde sıralanıyor:

10 Aralık 2026 Perşembe: Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili

Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi: Miraç Kandili

Miraç Kandili 9 Ocak 2027 Cumartesi: Şaban ayının başlangıcı

Şaban ayının başlangıcı 22 Ocak 2027 Cuma: Berat Kandili

Berat Kandili 8 Şubat 2027 Pazartesi: Ramazan ayının başlangıcı

Ramazan ayının başlangıcı 5 Mart 2027 Cuma: Kadir Gecesi

Kadir Gecesi 8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan ayının son günü ve arefe

Ramazan ayının son günü ve arefe 9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı'nın ilk günü

Tarih Gün Dini gün 10 Aralık 2026 Perşembe Üç ayların başlangıcı, Recep ayının 1. günü 10 Aralık 2026 Perşembe Regaip Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi Miraç Kandili 9 Ocak 2027 Cumartesi Şaban ayının başlangıcı 22 Ocak 2027 Cuma Berat Kandili 8 Şubat 2027 Pazartesi Ramazan ayının başlangıcı 5 Mart 2027 Cuma Kadir Gecesi 8 Mart 2027 Pazartesi Ramazan ayı arefesi 9 Mart 2027 Salı Ramazan Bayramı 1. gün 10 Mart 2027 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. gün 11 Mart 2027 Perşembe Ramazan Bayramı 3. gün

Diyanet'in namaz vakitleri takviminde de 7 Şubat 2027 tarihi 30 Şaban 1448, 8 Şubat 2027 tarihi ise 1 Ramazan 1448 olarak yer alıyor. Böylece Ramazan ayının başlangıç tarihi 8 Şubat 2027 Pazartesi olarak kesinleşiyor.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların ilk ayı olan Recep, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep ayının başlamasıyla birlikte üç ayların manevi atmosferi de başlayacak ve bu dönemin ilk kandili olan Regaip Kandili aynı tarihe denk gelecek.

Recep ayı boyunca Müslümanlar ibadet, dua ve manevi hazırlıklarını sürdürebilecek. Recep ayının ardından Şaban ayı başlayacak ve Ramazan ayına hazırlık dönemi devam edecek. Takvime göre Recep ayı 8 Ocak 2027'de sona erecek ve 9 Ocak'ta Şaban başlayacak.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayının ilk günü 9 Ocak 2027 Cumartesi olacak. Recep ayının sona ermesinin ardından başlayacak Şaban ayı, Ramazan ayından önceki son hicri ay olarak takvimde yer alıyor.

Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de idrak edilecek. 22 Ocak 2027 Cuma günü Berat Kandili'nin ardından Şaban ayı devam edecek ve 8 Şubat 2027 Pazartesi günü Ramazan ayının başlamasıyla üç ayların son bölümüne geçilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 yılında Ramazan ayının ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi olacak. Diyanet'in takviminde 7 Şubat 2027 tarihi 30 Şaban olarak gösterilirken, 8 Şubat tarihi 1 Ramazan olarak yer alıyor. Bu tarihle birlikte Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.

Ramazan ayı 8 Mart 2027 Pazartesi günü sona erecek. Ardından 9 Mart 2027 Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. Bayram 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde üç gün olarak idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA HANGİ KANDİLLER VAR?

Üç aylar içerisinde Müslümanlar tarafından kandil geceleri olarak idrak edilen Regaip, Miraç ve Berat geceleri bulunuyor. 2026-2027 döneminde Regaip Kandili 10 Aralık 2026 gecesi, Miraç Kandili 4 Ocak 2027 ve Berat Kandili 22 Ocak 2027 tarihlerinde olacak.

Ramazan ayı içerisinde ise Kadir Gecesi yer alacak. Dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının son günü olan 8 Mart'ın ardından 9 Mart'ta Ramazan Bayramı başlayacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslam geleneğinde manevi hazırlık ve ibadetlerin yoğunlaştığı dönem olarak kabul ediliyor. Üç ayların ilk iki ayında kişiler ibadet ve dua gibi manevi uygulamalarını artırırken Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getiriliyor.

Üç aylar boyunca kandil geceleri de önemli dini günler arasında yer alıyor. Bu nedenle Recep ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar kandil tarihleri, oruç günleri ve Ramazan başlangıcı gibi tarihleri araştırmaya başlıyor.