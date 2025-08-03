Yangın sonrası imara açıldı denmişti! 6 yıl sonra yüzleri güldürdü: Her yer yemyeşil

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 yıl önce çıkan ve 53 saatte kontrol altına alınan yangında, zarar gören ve daha sonra imara açılacağı iddia edilen ormanlık alan, dikilen 6 milyon 650 bin fidanla yeşerdi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 yıl önce ciğerlerimiz yandı. Kentte 18 Ağustos 2019'da Karabağlar'da başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangın, 4 bin hektar ormana zarar vererek bölgeye adeta kara bir leke bıraktı.
Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen en büyük yangıları arasında gösterilen bu afette kül olan ve zarar gören toplam 6 bin 627 hektarı yeşillendirmek için çalışma başlattı.
Yanan ağaçların kesilerek sahadan çıkarılmasının ardından orman mühendisleri bölge için proje hazırlayarak sürüm ve teraslama işlemlerini gerçekleştirdi.
İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran 2025– 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.
Valilikten yapılan açıklamada, yazın etkisini göstermesiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangını vakalarında artış yaşandığı belirtildi.
Daha önce yayımlanan genelgeyle herkesi derinden sarsan bu yangınların önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı, bunlara ek bazı tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.