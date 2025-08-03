Yangın sonrası imara açıldı denmişti! 6 yıl sonra yüzleri güldürdü: Her yer yemyeşil

Daha önce yayımlanan genelgeyle herkesi derinden sarsan bu yangınların önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişlerin 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı, bunlara ek bazı tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır. ⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



