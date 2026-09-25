Almanya'dan geldiği Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti! İhbar sonrası tutuklandı

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İstanbul
Antalya ilçesi Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bir parkta yaşanan olayda Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen Almanya vatandaşı F.K. (45) adlı Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.