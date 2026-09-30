İzmit’te inşaat çalışmaları kapsamında temel kazısı yapılan alanda toprak kayması gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, kaymanın meydana geldiği alana yakın sokak üzerindeki 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Vatandaşlar yaşadıkları binaları tahliye edilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam etti.

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HABERİN ÖZETİ İzmit’te temel kazısında toprak kayması: 2 bina tahliye edildi İzmit'te temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle tedbir amacıyla 2 bina tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin incelemesi sonrası kaymanın yaşandığı alana yakın 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Aynı bölgede 27 Ağustos'ta kolon ve kirişlerinden sesler gelen, zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenen 4 katlı bir bina kontrollü şekilde yıkılmıştı. Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Özkan Marabaoğlu, yaklaşık 3 haftadır bölgede kazı çalışması yapıldığını ve evin sallandığını belirtti. Marabaoğlu, belediyeyi aradıklarını ancak sadece yazı gönderildiğini ve yapı denetimin çatlak olması durumunda irtibata geçilmesini söylediğini ifade etti.

DAHA ÖNCE 4 KATLI BİR BİNA YIKILMIŞTI

27 Ağustos'ta aynı bölgede bulunan 4 katlı bir binadan kolon ve kirişlerden sesler gelmesi üzerine inceleme yapılmıştı. Yapılan kontrollerde yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

“3 HAFTADIR EV SALLANIYOR”

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Özkan Marabaoğlu, yaklaşık 3 haftadır bölgede kazı çalışması yapıldığını ve bu sürede belediyeyi aradığını belirterek, "Belediye sadece bize yazı gönderiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Muhatap olacağımız kimse yok. Biz muhatap olacağımız kişi arıyoruz. Bina yamuk, arkaya doğru yatık. Arka tarafta göçük var. 3 haftadır zaten ev sallanıyor. Yapı denetim geldi, sadece dediği kelime şu: 'Biz size yazı gönderdik. Yapacağımız başka bir şey yok. Eğer binada çatlak olursa, o zaman bizimle irtibat haline geçin.' Yani bizim canımız bu kadar mı? Ne diyeyim, diyecek bir şey yok" dedi.