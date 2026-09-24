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Gündem
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:44

Trabzon'da toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması acı sonla bitti. Bir evin arka kısmında kazı çalışması yapan 51 yaşındaki Ali Turhal, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:44

Olay, bugün saat 08.45 sularında 'un ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülle Küme Evleri mevkisinde ikamet eden bir vatandaş, evinin arka tarafında kazı yapması için 51 yaşındaki Ali Turhal ile anlaştı. Sabah erken saatlerde işe koyulan Turhal, kazma işlemi yaptığı sırada aniden toprak kayması yaşandı. Talihsiz işçi, saniyeler içinde kayan devasa toprak yığınının altında kaldı.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin hızla yetkililere haber vermesi üzerine bölgede adeta zamanla yarış başladı. İhbarın hemen ardından olay yerine 1 acil yardım ambulansı, Jandarma, , UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri görevlendirildi.

ACI HABER GELDİ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, ekiplerin ve iş makinelerinin koordineli çalışmasıyla göçük altında kalan işçiye ulaşılmaya çalışıldı. Ancak yürütülen yoğun kurtarma operasyonunun ardından maalesef acı haber geldi. Ekipler, toprak yığınlarının altından Ali Turhal'ın cansız bedenini çıkardı. 51 yaşındaki işçinin vefatı çevrede büyük üzüntü yaratırken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#Trabzon
#afad
#Ortahisar
#Çağlayan Mahallesi
#Ali Turhal
#Gündem
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