Marka, kariyer ve inovasyon etkinlikleri kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen 6. Uluslararası Elmas Ödülleri’nde iş, sanat ve medya alanındaki ulusal ve uluslararası arenada kazanılan başarılar ödüllendirilerek kutlandı. Vuralsoy Mühendislik A.Ş. ana sponsorluğunda Ratel Medya ve Luna Medya organizatörlüğünde 21 Eylül 2026 tarihinde DoubleTree By Hilton Topkapı İstanbul'da düzenlenen gala Bekir Aksoy ile Kardelen Dönmez’in muhteşem sahne sunumları ve Ezgi Aşık’ın keyifli kırmızı halı röportajlarıyla gerçekleşti.

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HABERİN ÖZETİ 6. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu Bu yıl altıncısı düzenlenen 6. Uluslararası Elmas Ödülleri, iş, sanat ve medya alanındaki ulusal ve uluslararası başarıları kutlamak amacıyla Vuralsoy Mühendislik A.Ş. ana sponsorluğunda Ratel Medya ve Luna Medya organizatörlüğünde DoubleTree By Hilton Topkapı İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlik 21 Eylül 2026 tarihinde Bekir Aksoy ve Kardelen Dönmez'in sunumuyla yapıldı. Gece Pera Nova elektro orkestra grubunun gösterisiyle başladı. Vuralsoy Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Azad Medeni Kahraman ve Voop Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taban konuşma yaptı. Ödül kazananlar arasında Grand Clinic, Enes Örer, Lavanta Ride, Petlebi, Başak A.Ş., CNR İlaç A.Ş., Hızlı Pazar, Kenan Aslan, Art Mim, Bizim Bulut A.Ş., Helia İnşaat, Valley Realty Türkiye, Synpharm, King Ev Aletleri, Aerofix Havacılık, Acar Mobil, Tavada Tavuk, Melis Göz, Kuryetec, Skyron, Yatakfabrikası.com, Lebbeyk Turizm, Büşra Yoldaş, Voop Türkiye, Vuralsoy Mühendislik A.Ş., Duygu Nalbant, Dream Waffle, Demet Bilge, GoPOS, Hey Döner, Düşünür Koleji, Alceix Group, Adar Yapı, Zahra Nasırlı, Camellia Scarfs, Kamyoncudan.com, Kenan Keloğlu ve Tatilim Sensin yer aldı. Ayrıca "Mehmed: Fetihler Sultanı" Yılın Dizisi, Cem Kurtoğlu Meslek Onur Ödülü, Özgür Can Çoban Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı gibi çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından olan 6. Uluslararası Elmas Ödülleri, sektörünün öncü markalarını, sanat ve medya dünyasının başarılı isimlerini buluştururken gece boyu yapılan sahne gösterileri de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik öncelikle Pera Nova elektro orkestra grubunun muhteşem gösterisiyle başladı.

Gösterinin ardından organizasyonun ana sponsoru Vuralsoy Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Azad Medeni Kahraman kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından törenin organizatörleri Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer ile Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başak katkılarından dolayı Azad Medeni Kahraman’a plaket takdim etti.

Gecenin gold sponsoru olan Voop Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taban da sahnede kısa bir konuşma gerçekleştirdikten sonra Ratel Medya Kurucu Ortağı Soner Zorluoğlu teşekkür plaketini sundu.

Ödülleri kazanmaya hak kazananlar ödüllerini alırken gece sürpriz anlara da sahne oldu. Törenin sunucusu Bekir Aksoy muhteşem bir canlı performans ile sevilen şarkıları seslendirirken asıl sürpriz ise Azad Medeni Kahraman’ın annesi için yazdığı şiiri seslendirmesi oldu. Kahraman’ın okuduğu şiir büyük beğeni toplarken davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Gecede ödül alan isimlerden başarılı şarkıcı Özgür Can Çoban da çıplak sesle söylediği Neşet Ertaş türküsü ile davetlileri mest etti.

Karaf grubu da ödül aldıktan sonra söylediği şarkısı ile muhteşem gecenin unutulmaz anlarından biri olarak yer etti.

GRAND CLINIC – ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ACENTESİ

Türkiye'nin kalbinden, cesur bir vizyon yükselerek küresel bir otorite haline geldi: Grand Clinic. Bizim için bu, sağlık hizmetinden daha fazlası; bir güven yolculuğu. Burada hassasiyet şefkatle buluşuyor. Hastalarımız asla sadece sayılar değil; her biri eşsiz bir hikaye ve hayat değiştiren bir dönüşüm. Dünya standartlarında cerrahlarımızın desteğiyle bugün gururla ayaktayız. Grand Clinic. Güvenin başladığı ve mükemmelliğin asla bitmediği yer. Uluslararası Sağlık Turizmi Acentesi ödülünü kazanan Grand Clinic adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan Şahin aldı.

ENES ÖRER – YILIN CEO’SU

Sarıyer Kola, Black Bruin, Juss Meyve Suyu, Sarıyer Limonata, Sarıyer Gazoz gibi içeceklerin üreticisi olan Oğuz Holding Ceo’su Enes Örer başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Oğuz Holding bünyesinde üretilen içecekler sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak sektöründeki dünya devi markalarla da yarışır pozisyona geldi. Enes Örer vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Oğuz Holding, aynı zamanda Türk sporunun da yanında olarak desteğini sürdürmektedir. Yılın CEO’su ödülünü kazanan Oğuz Holding CEO’su Enes Örer ödülünü aldı.

LAVANTA RIDE – YILIN ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ MARKASI

Lavanta Ride, Türkiye’de benzinli scooter paylaşım sistemini geliştiren, şehir içi mobilite alanında faaliyet gösteren yenilikçi bir teknoloji şirketidir. Mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar harita üzerinden en yakın scooterı bulabilir, QR kodunu okutarak birkaç dakika içinde yolculuğa başlayabilir. Lavanta Ride; IT teknolojilerini, kendi altyapısını ve şehir içi mobilite hizmetlerini tek bir sistemde bir araya getirerek taksiye, özel araçlara ve toplu taşımaya pratik bir alternatif sunmaktadır. Yılın Şehir İçi Ulaşım Çözümleri Markası ödülünü kazanan Lavanta Ride adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ergül aldı.

PETLEBİ – YILIN EVCİL YAŞAM VE HAYVAN DOSTU MARKA ÖDÜLÜ

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen evcil hayvan ürünleri e-ticaret platformu olan Petlebi’nin yolculuğu, satışla değil 2014 yılında bir sahiplenme hikayesiyle başladı. Daha fazla canın yeni yuvasına kavuşması için başlayan bu yolculuk, pet ebeveynlerinin güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşabildiği bir e-ticaret deneyimiyle büyümeye devam ediyor. Ürünler evcil dostların sağlığını, mutluluğunu ve yaşam kalitesini düşünerek seçiliyor. Evcil hayvan sevgisini kendi hayatlarında da yaşayan çalışma arkadaşlarıyla; mutlu müşterilerin, mutlu çalışanlarla mümkün olduğu inancıyla hareket ediliyor. Yılın Evcil Yaşam ve Hayvan Dostu Marka Ödülü’nü kazanan Petlebi adına ödülü Pazarlama Müdürü Burcu Tunakan aldı.

BAŞAK A.Ş. – YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ÖDÜLÜ

Başak A.Ş., sürdürülebilir bir şehir oluşturarak, yaşanabilir bir çevre ve sosyal kalkınma sağlama vizyonu ile insan odaklı bir yaklaşım benimseyerek, Bağcılar’ın gelişimi için yenilikçi projeler üretmeyi amaçlamaktadır. Belediye ve halkla işbirliği yaparak, kaliteli inşaat projeleri geliştirmek ve çevreye duyarlı, modern yaşam alanları oluşturmaktır. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak, güvenli ve estetik açıdan çekici yapılar inşa etmek, yerel ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam olanakları yaratmak da misyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Yılın Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Proje Ödülü’ne hak kazanan Başak A.Ş. adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Durmuş Akkaya aldı.

CNR İLAÇ A.Ş. – YILIN İLAÇ DIŞI TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM MARKASI

CNR İlaç A.Ş., 2012 yılında sağlık sektöründe deneyimli profesyoneller tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana, insan sağlığına değer katmayı temel ilke olarak benimsemekte ve kaliteyi bir alışkanlık değil, yaşam biçimi olarak görmektedir. Her adımda bilimselliği, etik değerlere bağlılığı ve sürdürülebilir başarıyı ön planda tutmaktadır. Küresel sağlık gelişmelerini yakından izleyen, inovatif ürünleri en yüksek kalite standartlarında üreten öncü bir kuruluş olarak bilimin ışığında insan yaşam kalitesini yükseltmeyi ve sektörde güvenin simgesi olmayı amaçlamaktadır. Yılın İlaç Dışı Takviye Edici Gıda Ürünleri Üretim Markası ödülünü kazanan CNR İlaç A.Ş. adına ödülü Uzman Dr. Hüseyin Kaya aldı.

HIZLI PAZAR – YILIN ÇIKIŞ YAPAN İLAN PLATFORMU

Hızlı Pazar, 2024 yılında ilan platformu olarak araç, emlak gibi birçok ürünü satışa sunarak güven, şeffaflık ve hız ilkeleriyle faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana temel hedefi, müşterilerine gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bir platform sunmaktır. İlan doğrulama süreçlerinden kullanıcı güvenliğine, ödeme ve devir işlemlerine kadar tüm aşamalarda şeffaf ve mevzuata uygun bir hizmet anlayışı ile çalışmaktadır. Müşteri memnuniyeti, güvenilirlik ve doğruluk ilkeleri, Hızlı Pazar’ın her adımında öncelikli değerleri olarak öne çıkmaktadır. Yılın Çıkış Yapan İlan Platformu ödülünü kazanan Hızlı Pazar adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yatgın aldı.

KENAN ASLAN – YILIN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÖDÜLÜ

Niğde Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kenan Aslan, 2002 yılından bu yana Türkiye’nin farklı illerinde yürütülen çok sayıda altyapı ve üstyapı projelerinde görev almıştır. Yirmi yılı aşkın tecrübesi ile kamu yatırımlarının planlama, uygulama, koordinasyon ve tamamlanma süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir. Meslek hayatında edindiği bilgi birikimi ve deneyim doğrultusunda Azad Medeni Kahraman ile birlikte birçok önemli projede çalışma fırsatı bulmuş ve bu iş birliği ile kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir yapıların inşasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Yılın İnşaat Mühendisi Ödülü’nü kazanan Kenan Aslan ödülünü aldı.

ART MİM – YILIN OTEL VE KONAKLAMA PROJELERİ İÇ MİMARLIK MARKASI

1988 yılından bu yana, üst düzey otel ve rezidans projeleri ile profesyonel mekanlar tasarlayan Art-Mim, sektördeki deneyimi ve uzmanlığı ile öne çıkmaktadır. Yenilikçi tasarımları ile otel ve rezidans projelerini modern, şık ve konforlu hale getirmektedir. Ürünlerde kullanılan malzemeler, sektördeki en yüksek kalite standartlarına uygun olarak seçilmektedir. Her projede, detaylara verilen önem ve titiz çalışma anlayışı ile fark yaratmaktadır. Yılın Otel ve Konaklama Projeleri İç Mimarlık Markası ödülünü kazanan Art-Mim adına ödülü Kurucu Ortak Galip Hakan Külahçı aldı.

BİZİM BULUT A.Ş. – YILIN YERLİ BULUT ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ MARKASI

Bizim Bulut A.Ş., bulut bilişim teknolojileri ve yönetilebilir BT (BiTi) hizmetleri alanında faaliyet gösteren, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde yenilikçi çözümleriyle öne çıkan bir teknoloji şirketidir Uzman ekibiyle birlikte bulut bilişim, yönetilebilir hizmetler, altyapı yönetimi, veri ve sistem çözümleri, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında uçtan uca hizmet sağlamaktadır. Yılın Yerli Bulut Altyapı Teknolojileri Markası ödülünü kazanan Bizim Bulut A.Ş. adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarıbaş aldı.

HELİA İNŞAAT – YILIN ENTEGRE TİCARET VE LOJİSTİK KOMPLEKS PROJE ÖDÜLÜ

Helia, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki deneyimiyle, yalnızca projeler inşa etmekle kalmayıp; bölgesel kalkınmayı destekleyen, ticari ekosistemler kurgulayan bir yapıdır. Bu vizyonun son ve en güçlü halkası olan Helia Ticaret Merkezi, Diyarbakır’da 200.000 m2’lik planlı alanda hayata geçirilmiş entegre ticaret ve lojistik kompleksidir. Helia Ticaret Merkezi; ev yaşamına dair tüm fonksiyonel ihtiyaçları kapsayan, Türkiye’nin önde gelen kurumsal mobilya markalarının buluştuğu ülke çapındaki en kapsamlı merkezlerden biridir. Helia Ticaret Merkezi; perakende, toptan satış ve lojistik süreçleri tek merkezde entegre eden yapısıyla, kurumsal markalar için sadece bir satış lokasyonu değil; aynı zamanda bölgeye açılan bir dağıtım, erişim ve organizasyon üssü işlevi görmektedir. Yılın Entegre Ticaret ve Lojistik Kompleks Proje Ödülü’nü kazanan Helia İnşaat adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Helin Akyıl aldı.

VALLEY REALTY TÜRKİYE – YILIN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK MARKASI

Valley Realty, gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi ile güvene dayalı bir yolculuk inşa ediyor. Yalnızca alım-satım süreçleri değil; doğru zamanda, doğru projelerle insanların hayatına değer katmayı amaçlamaktadır. Bölgeye olan hakimiyeti, güçlü portföyü ve uzman danışman kadrosu ile her bütçeye uygun, geleceğe değer katan fırsatlar sunmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm ve proje geliştirme alanındaki çalışmaları ile bugünü değil, yarını kazandıran yatırımlara odaklanmaktadır. Yılın Gayrimenkul Danışmanlık Markası ödülünü kazanan Valley Realty Türkiye adına ödülü Kurucu Broker Abdülselam İzsiz aldı.

SYNPHARM – YILIN BİLİMSEL LABORATUVAR ÇÖZÜMLERİ MARKASI

Prof. Dr. Koray Sayın’ın kurucusu olduğu SynPharm; bilimi, yerli üretimi, ileri araştırma teknolojilerini ve eğitimi aynı çatı altında buluşturmak amacıyla kurulmuş yenilikçi bir bilim ve teknoloji girişimidir. Akademik bilgi ve birikimini sanayiye, araştırma laboratuvarlarına ve toplumun aktarmaktadır. Kimyasal ürün geliştirmeden bilimsel analiz hizmetlerine, nanoteknolojiden biyoteknolojik ürünlere ve çocuklara yönelik STEM deney setlerine kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Yılın Bilimsel Laboratuvar Çözümleri Markası ödülünü kazanan Synpharm adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Koray Sayın aldı.

KING EV ALETLERİ – YILIN YENİLİKÇİ KÜÇÜK EV ALETLERİ MARKASI

King Ev Aletleri süpürge, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, ütü, kişisel bakım ve diğer ev aletleri kategorilerinde 250’yi aşkın ürün çeşidi ile faaliyet göstermektedir. 70 yılı aşkın süredir güvenilir kalite, uygun fiyat ve yılların deneyimi ile geleceğe ilerlerken, ürün yelpazesini daha da genişletmek ve her geçen gün daha yüksek müşteri memnuniyetine erişebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yılın Yenilikçi Küçük Ev Aletleri Markası ödülünü kazanan King Ev Aletleri adına ödülü Marka Pazarlama Müdürü Elif Daşdemir aldı.

AEROFIX HAVACILIK – YILIN ÖZEL HELİKOPTER VE HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ MARKASI

Aerofix Havacılık, Türkiye’de Robinson Helicopter Company’nin ilk ve tek yetkili distribütörü olarak faaliyet gösteren, helikopter satışından pilot eğitimine ve teknik bakıma kadar geniş kapsamlı hizmetler sunan bir havacılık şirketidir. Aerofix Havacılık, profesyonel eğitim alanında PPL ve CPL pilotaj eğitim programları sunmaktadır. Ayrıca, bünyesinde bulunan bakım merkezi ile helikopterlerin teknik bakım, kontrol ve servis ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sağlamaktadır.Yılın Özel Helikopter ve Havacılık Çözümleri Markası ödülünü kazanan Aerofix Havacılık adına ödülü Genel Koordinatör Prof Dr. İnan Eryılmaz aldı.

ACAR MOBİL – YILIN YENİLİKÇİ DİJİTAL MOBİLYA ÜRETİM PLATFORMU

Acar Mobil, mobilya üretim sektöründeki tecrübesini teknolojiyle birleştirerek üretim süreçlerini daha hızlı, erişilebilir ve verimli hale getirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Acar Mobil ile kullanıcılar; projelerine ait mobilyaları ölçülerine göre oluşturabilir, üretim süreçlerini dijital ortamdan yönetebilir ve siparişlerini doğrudan üretime aktarabilmektedir. Geleneksel olarak birçok farklı aşama ve iletişim gerektiren süreçleri tek bir dijital sistem altında birleştiren platform, mobilya üretimini daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedeflemektedir. Yılın Yenilikçi Dijital Mobilya Üretim Platformu ödülünü kazanan Acar Mobil adına ödülü CEO Yunus Acar aldı.

TAVADA TAVUK – YILIN YENİLİKÇİ TAVUK LEZZETLERİ VE RESTORAN ZİNCİRİ MARKASI

Tavada Tavuk, 2009 yılında kurulduğu ilk günden itibaren yenilikçi bakış açısı, sektörel deneyimi ve lezzeti odağına alan yaklaşımıyla istikrarlı bir büyüme yakaladı. Güçlü operasyon yapısı, deneyimli ekibi ve markanın vizyonuna inanan yatırımcılarıyla büyümesini hızlandıran Tavada Tavuk; bugün 3 ülkede, 41 şehirde ve 77 şubesiyle hizmet veren uluslararası bir marka haline geldi. Tavada Tavuk, köklerinden aldığı güç, yenilikçi yaklaşımı ve büyüyen ailesiyle yolculuğunu geleceğe taşıyor. Yılın Yenilikçi Tavuk Lezzetleri ve Restoran Zinciri Markası ödülünü kazanan Tavada Tavuk adına ödülü CEO Mehmet Menefoğlu aldı.

MELİS GÖZ – YILIN GELECEK VADEDEN GENÇ İŞ KADINI

Güzellik ve estetik sektöründeki kariyerine henüz 14 yaşında adım atarak genç yaşta iş hayatıyla tanışan Melis Göz, bugün ise kendi markasının kurucusu olarak sektörde emin adımlarla ilerleyen genç bir iş kadınıdır. Melis Göz Vip Estetik merkezinde modern güzellik anlayışını profesyonel hizmet, kaliteli uygulama ve müşteri memnuniyetiyle buluşturmaktadır. Melis Göz yalnızca güzellik sektöründen hizmet veren bir marka kurucusu değil; genç kadınlara ilham veren, kendi işini kurmanın ve büyütmenin mümkün olduğunu gösteren yeni nesil bir kadın girişimcidir. Yılın Gelecek Vadeden Genç İş Kadını ödülünü kazanan Melis Göz Vip Estetik Kurucusu Melis Göz ödülünü aldı.

KURYETEC – YILIN İNOVATİF KURYE HİZMETLERİ MARKASI

Kuryetec, Türkiye genelinde faaliyet gösteren, kurye operasyonları ve anlık teslimat yönetimi alanında uzmanlaşmış kurumsal bir lojistik çözüm ortağıdır. Başta Yemeksepeti olmak üzere restoranlar ve işletmelere hızlı, güvenilir ve teknoloji destekli kurye hizmetleri sunmaktadır. Güçlü operasyon ağı, deneyimli ekibi ve yenilikçi yaklaşımıyla teslimat süreçlerini verimli şekilde yöneterek iş ortaklarına sürdürülebilir ve kaliteli çözümler sağlamayı hedeflemektedir. Yılın İnovatif Kurye Hizmetleri Markası ödülünü kazanan Kuryetec adına ödülü Finans Uzmanı Edanur Parlak ile Operasyon Sorumlusu Emine Gürhan aldı.

SKYRON – YILIN İNOVATİF ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEKNOLOJİ MARKASI

2023 yılın kurulan Sayron Global Enerji A.Ş., ısıtma giderlerinin adil paylaşımı, doğru ölçüm ve sürdürülebilir kullanım için gelişmiş çözümler sunan Skyron markası ile ısı sayaçlarını geliştirdi. Skyron, yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisi ile sadece tüketimi değil güveni, şeffaflığı ve verimliliği de kayıt altına almaktadır. Yılın İnovatif Enerji Verimliliği Teknoloji Markası ödülünü kazanan Skyron adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyol aldı.

YATAKFABRİKASI.COM – YILIN ONLINE YATAK SATIŞ PLATFORMU

Yatakfabrikası.com, uyku konforunu aracısız ve en saf haliyle doğrudan fabrikadan kapınıza ulaştıran üretim gücü ile hizmet veren online bir platformdur. Malzeme seçiminden teslimat aşamasına kadar her adımda dürüstlük ve şeffaflığı ön planda tutarak müşterilerine sadece bir yatak değil, güvene dayalı ve ayrıcalıklı bir konfor sunmaktadır. Kişiselleştirilmiş konfor anlayışı ile her bedenin ihtiyacı olan o eşsiz dengeyi şeffaf bir rehberlik ve kusursuz işçilik ile evinize taşımaktadır. Yılın Online Yatak Satış Platformu ödülünü kazanan Yatakfabrikası.com adına ödülü Kurucular Yasin Kılıç ile Ali Can Kılıç aldı.

LEBBEYK TURİZM – YILIN GÜVENİLİR UMRE TURİZM HİZMETLERİ MARKASI

Lebbeyk Turizm, tecrübesi ve güçlü organizasyon yapısı ile umre yolculuklarını sadece planlayan değil, her anını özenle taşıyan bir anlayışla hareket etmektedir. Rehberlik hizmetinden konaklamaya, ulaşımdan sahadaki tüm detaylara kadar her süreci titizlikle yönetmektedir. Misafirlerine güven duygusunun ötesinde içsel bir teslimiyet alanı sunmaktadır. Yılın Güvenilir Umre Turizm Hizmetleri Markası ödülünü kazanan Lebbeyk Turizm adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Abdülmelik Şahin aldı.

BÜŞRA YOLDAŞ – YILIN GENÇ GİRİŞİMCİ İŞ KADINI

Büşra Yoldaş’ın kurucusu olduğu ETERNA Sürdürülebilirlik kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki dönüşümünü stratejik çerçevede yöneten bir sürdürülebilirlik mühendislik şirketidir. ETERNA; sürdürülebilirliği yalnızca raporlama süreci olarak değil, kurum kültürüne entegre edilen bir dönüşüm modeli olarak ele alır. Yılın Genç Girişimci İş Kadını ödülünü kazanan Eterna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Yoldaş ödülünü aldı.

VOOP TÜRKİYE – YILIN FONKSİYONEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ MARKASI

Full Supplement Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait VOOP markası, sağlıklı yaşamı destekleyen ürünleriyle kısa sürede sektörde güçlü bir şekilde yerini almıştır. Türkiye’de geliştirilen ve üretilen besin takviyeleri dermokozmetik ve sporcu beslenmesi alanındaki yenilikçi ürünleriyle VOOP, yüksek kalite standartlarını benimseyerek kullanıcılarının yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Full Supplement’in vizyoner yaklaşımı ile hayata geçirilen VOOP, modern yaşamın gereksinimlerine yönelik güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir. Yılın Fonksiyonel Sağlık Ürünleri Markası ödülünü kazanan Voop Türkiye adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taban aldı.

VURALSOY MÜHENDİSLİK A.Ş. – YILIN GÜVENİLİR TAAHHÜT MARKASI

Vuralsoy Mühendislik A.Ş.; inşaat, enerji, barınma ve otel hizmetleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Müşteri odaklı yaklaşımı, yüksek mühendislik standartları ve çözüm odaklı vizyonuyla sektörün öncü kuruluşları arasında yer almaktadır. Kurulduğu günden bu yana edindiği bilgi birikimi ve geniş saha tecrübesiyle konut projeleri, gençlik ve spor merkezleri, stadyum inşaatları, elektrik altyapı sistemleri, geri gönderme merkezleri ile alt ve üstyapı projelerinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Alanında uzman mühendislerden oluşan teknik kadrosu ve deneyimli yönetim ekibiyle üstlendiği tüm projeleri zamanında ve taahhüt ettiği kalite standartlarında tamamlamaya özen göstermektedir. Yılın Güvenilir Taahhüt Markası ödülünü kazanan Vuralsoy Mühendislik A.Ş. adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Azad Medeni Kahraman aldı.

DUYGU NALBANT – YILIN ENERJİ UZMANI

Duygu Nalbant, 18 yaşından beri spiritüel dünya ile ilgilenerek enerji ve aura okumaları üzerine derinlemesine çalışmalar yapıyor. Aura analizleri, renk enerjileri ve bilinçaltı kodlama yöntemleri ile insanların iç dünyasını keşfetmelerine ve enerjilerini dengelemelerine yardımcı oluyor. Kendi geliştirdiği özel enerji okuma teknikleri ve kişiye özel aura çözümleri ile bireylerin ruhsal yolculuklarında rehberlik ediyor. Aura kodlama, Mısır Kehanet Yazıları ve İsim Kodlama gibi yöntemlerle enerjileri analiz ederek farkındalık kazandırıyor. Yılın Enerji Uzmanı ödülünü kazanan Duygu Nalbant ödülünü aldı.

DREAM WAFFLE – YILIN WAFFLE VE TATLI LEZZET MARKASI

Dream Waffle, 2025 yılında Kayseri’de aile konseptli, çocuk oyun alanlarına sahip, kaliteli çikolata ve kahve deneyimini bir araya getiren modern bir konsept oluşturma fikri ile doğdu. Sadece waffle, kahve veya tatlı üreten bir marka olmayan Dream Waffle; ailelerin güvenle vakit geçirebildiği, çocukların güven içerisinde oynayabildiği, gençlerin sosyalleştiği, arkadaş gruplarının keyifli anılar biriktirdiği ve yatırımcıların uzun vadeli büyüme vizyonuna ortak olduğu yeni nesil yaşam alanıdır. Yılın Waffle ve Tatlı Lezzet Markası ödülünü kazanan Dream Waffle adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Beğit aldı.

DEMET BİLGE – ULUSLARARASI PROJE YAPIMCI ÖDÜLÜ

Demet Bilge, küçük yaşta bazı şeyler görmeye ve hissetmeye başladı. İçinde kimsenin ulaşamadığı, tarif edemediği bir dünya keşfetti. Ve unutturulan tüm gerçekleri ortaya çıkarma amacıyla Fear Ten projesini gün yüzüne çıkardı. Adını korkudan alan ama amacı gerçeklerle yüzleşmek olan bu proje, sadece bir yarışma değil; bir yolculuk, bir yüzleşme, bir uyanış. Uluslararası Proje Yapımcı Ödülü’nü kazanan DB Global Production Kurucusu Demet Bilge ödülünü aldı.

GOPOS – YILIN İNOVATİF POS YAZILIM ÇÖZÜMLERİ MARKASI

2016 yılında Marmaris'te filizlenen bir fikir; bugün Türkiye'nin 81 ilinde, 20 bini aşkın noktada ve Hong Kong'dan İngiltere'ye uzanan global bir güce dönüştü. Yapay zeka destekli yenilikçi altyapımızla, hizmet sektörünün dijital ritmini yeniden tanımlıyoruz. Geleceğin teknolojisini bugünden sunarak; en karmaşık operasyonları uçtan uca kusursuz bir hızla yönetiyor, işletmenizin mutlak kontrolünü güvenle avuçlarınızın içine bırakıyoruz. İşletmenizin dijital geleceği... Yılın İnovatif Pos Yazılım Çözümleri Markası ödülünü kazanan GoPOS adına ödülü Firma Yetkilisi Şahap Gezer aldı.

HEY DÖNER – YILIN DÖNER LEZZET MARKASI

2006 yılından bu yana geleneksel döner lezzetini yenilikçi bir marka anlayışı ile buluşturan Hey Döner, bugün Türkiye genelinde 150’yi aşkın şubesiyle büyümesini sürdüren güçlü bir yeme-içme markasıdır. Başarısının temelinde ürün kalitesi, standart lezzet, taze malzeme kullanımı, özel soslar, hijyen ve usta elde hazırlık anlayışı yer almaktadır. Geleneksel döner ürünlerinin yanı sıra burrito döner, burger, taco, bowl, box ve atıştırmalıklar gibi yeni nesil ürün kategorileriyle zenginleşen geniş ürün portföyü Hey Döner’i klasik döner anlayışının ötesine taşıyan en önemli unsurlardan biridir. Yılın Döner Lezzet Markası ödülünü kazanan Hey Döner adına ödülü Operasyon Franchise İş Geliştirme Direktörü Halil Keskin aldı.

DÜŞÜNÜR KOLEJİ – YILIN BAŞARILI EĞİTİM KURUMU

Düşünür Koleji; küresel düzeyde lider okul olma vizyonuyla eğitimin geleneksel yapısını değiştirerek fark yaratan, yaratıcı, tasarım odaklı düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektedir. Yılın Başarılı Eğitim Kurumu ödülünü kazanan Düşünür Koleji adına ödülü Kurumsal İletişim Koordinatörü Burcu Doğan aldı.

ALCEIX GROUP – YILIN YAZILIM VE DİJİTAL MEDYA AJANSI

Alceix Group; yazılım, dijital hizmetler, sosyal medya, teknoloji ve internet tabanlı projeler alanında faaliyet gösteren, geçmişten gelen deneyimini yeni nesil teknolojiler ile birleştiren bir teknoloji ve dijital hizmetler şirketidir. Alceix Group bugün yalnızca bir yazılım ve sosyal medya ajansı değil; farklı alanlarda faaliyet gösteren markaları, dijital projeleri ve teknoloji girişimlerini aynı vizyon altında buluşturan bir ana çatı şirket olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yılın Yazılım ve Dijital Medya Ajansı ödülünü kazanan Alceix Group adına ödülü Kurucu Altay Satılmış aldı.

ADAR YAPI – YILIN CAM PROFİL ÜRETİM MARKASI

Adar Yapı, sektörünün öncü markası olarak verdiği hizmet ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Cam profil üretim alanında inovatif çalışmalarıyla sektöründe fark yaratan Adar Yapı başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Yılın Cam Profil Üretim Markası ödülünü kazanan Adar Yapı adına ödülü Firma Sahibi Fuat Aktaş aldı.

ZAHRA NASIRLI – YILIN DUVAR RESİM SANATÇISI

Zahra Nasırlı, Azerbaycan’da doğup Bakü’de matematik bölümünü okudu. Daha sonrasında Türkiye’de inşaat mühendisliği de okuyan Nasırlı, tüm bunları geride bırakarak içindeki sanatçının sesini dinleyerek en sevdiği işi, yani duvar sanatını yapmaktadır. Zaindecorr markası altında çizdiği duvar resimleriyle hem sanatını yapmakta hem de sanatseverleri çizimleriyle mutlu etmektedir. Yılın Duvar Resim Sanatçısı ödülünü kazanan Duvar Dekor Sanatçısı Zahra Nasırlı’yı ödülünü aldı.

CAMELLIA SCARFS – YILIN ŞAL VE EŞARP TASARIM MARKASI

2024 yılında faaliyetlerine başlayan Camellia Scarfs, şalı sadece üretmekle kalmıyor tasarım ve trend belirlemede de iddiasını ortaya koyuyor. Modern çizgilerle zamansız şıklığı buluşturan koleksiyonları; günlük hayata uyum sağlayan konforu, özenle seçilmiş kumaşların verdiği yumuşak dokuyu ve özgün renk paletini kadınlarla buluşturuyor. Camellia Scarfs, her tarza hitap eden nitelikli ürünler tasarlıyor, kaliteden ödün vermeden üretim yapıyor ve modayı takip eden değil, modaya yön veren bir yaklaşımı benimsiyor. Yılın Şal ve Eşarp Tasarım Markası ödülünü kazanan Camellia Scarfs adına ödülü Firma Sahibi Şehmuz Orun aldı.

KAMYONCUDAN.COM – YILIN ÇIKIŞ YAPAN DİJİTAL LOJİSTİK HİZMETLERİ PLATFORMU

Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik sektörüne yeni bir dijital bakış açısı kazandırmak amacıyla firma kurucusu Zeynep Cankurt tarafından hayat geçirilen Kamyoncudan.com, araç sahipleri ile taşımacılık hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve işletmeleri aynı mecrada buluşturan yenilikçi bir taşımacılık platformudur. Platform sayesinde kamyon, tır, kamyonet ve farklı taşıma araçlarının sahipleri gidecekleri güzergahı, uygunluk durumlarını ve taşıma kapasitelerini sisteme eklemektedir. Yükünü taşıtmak isteyen kişi ve işletmeler ise ihtiyaçlarına uygun araçları kolayca bulabilmekte ve araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçebilmektedir. Yılın Çıkış Yapan Dijital Lojistik Hizmetleri Platformu ödülünü kazanan Kamyoncudan.com adına ödülü Kurucu ve Genel Müdür Zeynep Cankurt ile Kurucu Ortak Hasan Cankurt aldı.

KENAN KELOĞLU – YILIN PRODÜKSİYON VE OYUNCU KOÇLUĞU ÖDÜLÜ

Kenan Keloğlu, ​1994 yılından bu yana Türk televizyon ve sinema sektöründe yapımcı, yönetmen, casting direktörü ve oyuncu koçu olarak aktif bir şekilde görev yapan Kenan Keloğlu; sanat hayatı boyunca pek çok önemli projeye imza atmıştır. Kariyeri boyunca sinema ve TV dünyasının mutfağında edindiği köklü tecrübeyi yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve sektöre kazandırılması yönünde kullanan Keloğlu, aynı zamanda bağımsız yapımlar, dijital projeler, tiyatro çalışmaları ve sosyal sorumluluk odaklı sinema girişimleriyle sanat camiasına katkı sunmaya devam etmektedir. İstanbul merkezli olarak sürdürdüğü profesyonel çalışmalarında; yapımcılığın yanı sıra özgün projeler geliştirmekte, oyunculuk atölyeleri düzenlemekte ve sinema sanatının gelişimine yönelik çok yönlü üretimlerini sürdürmektedir. Yılın Prodüksiyon ve Oyuncu Koçluğu Ödülü’nü kazanan Kenan Keloğlu Prodüksiyon adına ödülü Ajans Başkanı Kenan Keloğlu aldı.

TATİLİM SENSİN – YILIN İNOVATİF SEYAHAT ACENTESİ VE DİJİTAL REZERVASYON MARKASI

Tatilim Sensin, 2021 yılında Nesimi Ateş liderliğindeki DN Grup çatısı altında teknoloji ve turizmi yenilikçi bir vizyonla buluşturma amacıyla kuruldu. Lüks villalardan orman içi konsept bungalovlara, Ege ve Akdeniz’in masmavi koylarında unutulmaz mavi yolculuk imkanı sunan lüks yat ve guletlerden seçkin otellere, yurt içi/yurt dışı kültür turlarından vip transfer hizmetlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede tatil deneyimleri sunmaktadır. Yılın İnovatif Seyahat Acentesi ve Dijital Rezervasyon Markası ödülünü kazanan Tatilim Sensin adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Karacan aldı.

Ödül kazananlar:

Mehmed: Fetihler Sultanı – Yılın Dizisi

Asırlık Gece – Yılın Dizi Belgesel Yapımı

Cem Kurtoğlu – Meslek Onur Ödülü

Özgür Can Çoban – Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı

Karaf – Yılın Müzik Grubu

Hande Nur Tekin – Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu

Gün Sonu (Trt Haber) – Yılın Gece Haber Programı

Cnbc-e – Yılın Ekonomi Kanalı

Spor Meddahı (Ht Spor) – Yılın Spor Programı

Oya Çebi – Yılın Kadın Haber Spikeri

Lale Elmacıoğlu (Ekotürk) – Yılın Ekonomi Program Sunucusu

GençTg – Yılın Dijital Medya Platformu

Taner Ayyıldız – Yılın Çıkış Yapan Erkek Komedi Oyuncusu

Elif Nur Acar – Yılın Dikkat Çeken Muhabiri

Ümmühani Kara – Yılın Araştırmacı Yazarı

Avengers.co – Yılın Uluslararası Siber Güvenlik Markası

Ekosmart Enerji – Yılın Sürdürülebilir Enerji Yönetim Hizmetleri Markası

7 Birlik A.Ş. – Yılın Çıkış Yapan Anonim Şirketi