6 Ekim İstanbul’da ücretsiz olacak olan toplu taşıma araçları ve hatlar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:12

6 Ekim Pazar günü Beşiktaş Meydanı’nda İstanbul'un Kurtuluşu'na özel çeşitli ektinlikler ve konserler düzenleniyor. İstanbul'da metro, İETT, metrobüs ve marmaray ile ulaşım sağlayacak olanlar ise ücretsiz olup olmadığını araştırdı.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını yarın kutlanacak. Özel günde çeşitli etkinlikler düzenlenirken ulaşım sağlayacak olanlara kolaylık sağlandı. İBB, İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Vatandaşlar 6 Ekim İstanbul İETT ücretsiz mi merak ediyordu. Sevindiren haber geldi. 6 EKİM İETT OTOBÜS, METROBÜS, METRO ÜCRETSİZ Mİ? Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesiyle işgalin sona erdiği 6 Ekim 1923 yılı özel anlam taşırken bu sene 101. yılı kutlanacak. 2-6 Ekim aralığında İstanbul'da birçok yerde etkinlikler düzenlenecek. 6 Ekim Pazar günü ise İETT, metro, tramvay ve vapur hatları ücretsiz olacak. İstanbulkart sahipleri yarın toplu taşıma araçlarından bedava olarak faydalanacak. 6 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre yarın İstanbul'da toplu taşıma araçları İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak. Resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu: "6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz. *Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir." YARIN MARMARAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında ulaşım bedava olurken Marmaray TCDD bağlıdır. Henüz bir açıklama gelmedi. İlgili Haberler Meteoroloji'ye göre bu hafta sonu (5 - 6 Ekim) İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artıyor TEKNOFEST Adana 6 Ekim'de bitecek, hafta sonu ziyaret saatleri belli oldu