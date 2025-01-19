Adana Demirspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Galatasaray ile puan farkını azalttı

19 Ocak 2025 22:00 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 22:01

Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oldu.

Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti!

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Yeni Adana Stadyumu’nda Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada 45 puana yükseldi ve farkı 6'ya indirdi.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Mücadele 4-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı lacivertli ekibin golleri; 69. ve 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Dakikada 56’da Adana Demirspor oyuncusu Yusuf Barasi direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Sol kanatta Tadic'in ortasında ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda dakika 69’da Fenerbahçe kilidi açtı.

Dakika 71’de En-Nesyri kafa vuruşunda kendisinin ve takımının ikinci golü kaydetti.

Sadece 3 dakika sonra bu sefer Dzeko'nun vuruşunda, top ağlara gitti ve fark 3’e çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe,Cenk Tosun'un kafa vuruşunda durumu 4-0’a getirdi.