Ahilik haftası 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor

23 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:50

13.yüzyılda yaşayan Ahi Evran’ın insani ve ahlaki felsefesini yaygınlaştırmak amacıyla her yıl 23-29 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde Ahilik haftası kutlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik ile 15 yıldır kutlanan Ahilik haftası etkinliklerinde fuar, kermes, sergi, ikram ve benzeri faaliyetler yer alıyor.

AHİLİK HAFTASI NEDİR?

13.yüzyılda yaşayan Ahi Evran’ın insani ve ahlaki felsefesini yaygınlaştırmak amacıyla her yıl 23-29 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde kutlanan Ahilik haftası, esnaf​ ve sanatkarların dayanışmasını, ticaret ahlakını, sosyal yardımlaşma ile mesleki eğitimi simgeler.

AHİLİK HAFTASI NE ZAMAN?

Ahilik haftası, Türkiye’de her yıl eylül ayının üçüncü haftasına denk gelen 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanır.

AHİLİK HAFTASININ AMACI NEDİR?

Ahilik haftası; Ahilik kültürünü devam ettirmek, ustalık, çıraklık ve kalfalık gibi gelenekleri sürdürmek ve toplumsal dayanışmayı teşvik eden bir anlayışı temsil eder.

AHİLİK HAFTASINDA NE YAPILIR?

Ahilik haftası boyunca yurdun dört bir yanında törenler, paneller, sergiler ve çeşitli kutlamalar düzenlenir. Özellikle Kırşehir​ Ahilik kültürünün merkezi olarak kabul edildiğinden burada daha büyük çaplı etkinlikler düzenlenir.

AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?

Ahilik haftası etkinlikleri arasında; anma törenleri, esnaf yürüyüşleri, konferanslar, ödüller, müzik dinletileri, yarışmalar, film ve tiyatro gösterileri yer alıyor.

AHİLİK NEDİR?

Ahilik, bir esnaf teşkilatı olmasının yanı sıra toplumun genel refahını ve sosyal düzenini sağlayan bir yaşam tarzıdır. Ahilik sistemi, esnaf ve zanaatkarların mesleki eğitimlerini, iş ahlakını ve dayanışmalarını organize eder.

AHİLİĞİN KÖKENİ NEYE DAYANIR?

Ahilik sisteminin kökeni Türk-İslam kültürüne dayanıyor.

AHİLİK SİSTEMİ İLKELERİ NELER?

Ahilik sistemi ilkelerini dürüstlük, yardımlaşma, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk, adalet ve kaliteli üretim oluşturuyor.