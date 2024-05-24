Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde Hande Tibuk yer aldı
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini açıkladı. Listede yer alan Hande Tibuk kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte hayatı ve biyografisi...
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı 9 Haziran'da gerçekleştirecek.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tekrardan aday olduğunu açıklamıştı.
Açıklamanın ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Listede yer alanlardan biri olan Hande Tibuk'ın hayatı ve kariyeri taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Hande Tibuk 9 Eylül 1977 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi.
Nurettin Teksan İlkokulu'nda okuyan iş insanı FMV Nişantaşı Işık Lisesi'nden mezun oldu.
1999 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü tamamladıktan sonra İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Ecole Hoteliere de Lausanne'de yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Net Holding ve Elifsu Turizm yönetim kurulu başkanı olan Hande Tibuk, iş insanı Besim Tibuk'un kızıdır.