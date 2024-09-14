Bahar dizisi 24 Eylül’de yeni sezonuyla başlayacak

14 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 12:10

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi sezon arası vermişti. Sevilerek izlenen dizinin oyuncu kadrosu beğeni toplarken ne zaman başlıyor merak edilmişti. Yayınlanan tanıtım fragmanıyla beraber yayın tarihi belli oldu.

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Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğini yaparken Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce senaryosunu yazıyor.

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar, yeni sezon ile başlayacak.

BAHAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Show TV'de yayınlanan dizi yeni sezon tanıtım fragmanını yayınladı. Buna göre 24 Eylül Salı günü izleyici ile buluşmaya başlayacak.

Yayınlanan tanıtım fragmanı sosyal medyada da oldukça dikkat çekerken güzel yorumlar topladı.

OYUNCU KADROSU

Sevilen dizide Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

Büşra Pekin, Süreyya karakterini oynarken Elçin Afacan, Eylem rolünü oynayacak.

Yeni sezonla beraber kadroya yeni oyuncuların dahil olması bekleniyor.