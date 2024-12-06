Beşar Esad, Suriye'den kaçtı mı? Bölgeyi karıştıran haberin detayları merak ediliyor
Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında başlayan çatışma devam ederken Beşar Esad’ın Suriye’den kaçtığı iddiaları araştırılıyor.
Suriye'de birçok stratejik kenti ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib, Halep, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından Şam öncesi Humus'u da ele geçirdi.
Devam eden ilerleme karşısında Beşar Esad’ın Suriye’den kaçtığı iddiaları gündeme geldi.
BEŞAR ESAD, SURİYE'DEN KAÇTI MI?
Rejim karşıtı silahlı grupların adeta Şam'ın kapısına dayanmasının ardından yerel kaynaklar dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
Esad'ın Rusya desteğini kaybetmesinin ardından bu kararı aldığını ve ailesiyle birlikte Tahran'a gittiği haberlerinin sonrasında Suriye rejimi yanlısı Sama TV Beşar Esad'ın Tahran'a gittiğini doğruladı.
SURİYE’DE NELER OLUYOR?
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, İdlib genelinde hâkimiyet sağladı.
5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alındı.
Rejim karşıtı gruplar, Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.