Beşiktaş - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Derbide golleri kimin attığı taraftarın gündeminde

07 Aralık 2024 19:27 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 19:26

7 Aralık Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Taraftarın nefeslerini tutarak beklediği müsabaka 19.00'da başlarken derbinin kaç kaç bittiği araştırılıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken 7 Aralık günü BJK ile FB mücadele ediyor. Maçın ilk 11 kadrosu duyurulurken Tüpraş Stadyumu'nda binlerce taraftar takımını destekliyor.

Maçın sona ermesini bekleyenler ise skorun duyurulmasını bekliyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Süper Lig'de bugün 19.00'da başlayan FB - BJK derbisi henüz sonlanmadı. 19.00'da başlayan mücadelenin sona ermesiyle beraber maçın skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Müsabakanın ilk 11 kadrosu şöyle açıklanmıştı:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Saint Maximin, Dzeko.

FB - BJK MAÇI BİTTİ Mİ?

Süper Lig'de oynanan karşılaşma henüz sonlanmadı. Müsabaka 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olurken yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil üstlendi. Dördüncü hakem Erkan Özdamar olurken VAR hakemi Kadir Sağlam oldu.