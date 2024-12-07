Beşiktaş’ın teknik direktörü kim? Giovanni van Bronckhorst görevden ayrılmıştı

07 Aralık 2024 18:57 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 19:00

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı ekipte yaşanan ayrılıklar sonrası BJK teknik direktörü gündeme geldi.

Süper Lig'de heyecan sürerken dev derbi bu akşam 19.00'da başlıyor. 15. haftanın en önemli maçlardan biri olan FB - BJK müsabakasının başlamasıyla beraber Beşiktaş'ın teknik direktörünün kim olduğu merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Siyah beyazlı ekipte Giovanni van Bronckhorst görevinden ayrılması üzerine takımın teknik direktörlük görevini geçici olarak Serdar Topraktepe üstlendi.

BJK, Serdar Topraktepe yönetiminde ilk maçını Hatayspor'a karşı yapmıştı ve beraberlik almıştı.

SERDAR TOPRAKTEPE KİMDİR?

25 Ağustos 1976 senesinde doğan isim eski milli futbolcudur. 08 Ağustos 2002 tarihinde Beşiktaş'a transfer olmuştu.

1995 yılında Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilk maçına çıktı. 28 Ağustos 2004 tarihinde Kocaelispor ile anlaşmıştı.