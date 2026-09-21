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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:28

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

Bitcoin neden yükseliyor son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin, Eylül ayının son haftasında yatırımcıları şaşırtan sert bir yükseliş dalgasının içine girdi. 21 Eylül 2026 Pazartesi günü 85 bin doların üzerine çıkan dijital para birimi, son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve gün içinde 83 bin dolarlık kritik direnci de aşarak 85.117 dolara kadar tırmandı. Bir hafta önce 75 bin dolar sınırına kadar gerileyen Bitcoin'deki bu hareket, geride kalan on gün boyunca birikerek büyüyen birkaç ayrı gelişmenin üst üste binmesiyle yaşandı. BTC neden yükseliyor, son dakika Bitcoin yükseliş nedeni ne? İşte Bitcoin’de yükselişin nedeni…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:28

Geçtiğimiz hafta sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kalan , kısa sürede yönünü değiştirerek toparlanma sürecine girdi. Kripto para birimindeki bu hareketlilik, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların gündeminde üst sıralara yerleşti. Bitcoin neden yükseliyor, yükselmeye devam edecek mi? İşte ’de yükselişe ilişkin sebepler…

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü işlem gördüğü seviyeyi hızla yukarı taşıyarak 85 bin dolar sınırını geride bıraktı. Dijital para birimi gün içinde 83 bin dolarlık kritik direnç seviyesini de aşarak 85.117 dolara kadar yükseldi ve böylece son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviye, yalnızca bir hafta önce yaşanan sert düşüşün ardından geldiği için piyasada ayrıca dikkat çekti. Zira Bitcoin, bir hafta önce 75 bin dolar sınırına kadar gerilemiş, yatırımcılar arasında temkinli bir bekleyiş hâkim olmuştu. Fiyatın on gün gibi kısa bir sürede 75 bin dolardan 85 bin doların üzerine çıkması, piyasadaki oynaklığın boyutunu da gözler önüne serdi. Kripto para birimindeki bu sert yükseliş, hem spot piyasada hem de türev piyasalarda işlem hacminin artmasına neden oldu.

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

BTC USD 5 günlük grafiği:

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

BTC USD 1 aylık grafiği:

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

BTC USD 6 aylık grafiği:

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

Piyasa yapıcı kuruluşlardan QCP Capital'in değerlendirmesine göre, spot Bitcoin ETF'lerine giren sermaye ve opsiyon piyasasındaki pozisyonlanma 90 bin dolar senaryosunu destekliyor. Ancak kuruluş, bu seviyenin kesin bir sonuç olmadığının altını çiziyor; 85 bin dolar üzerinde kalıcılığın sağlanması ve ETF girişlerinin sürmesi, bir sonraki hareketin yönü açısından belirleyici olacak.

Zincir üstü verilere bakıldığında piyasanın yılın başından bu yana daha sağlıklı bir tabana oturduğu görülüyor. Yıl sonu düzeltmesinin piyasadaki fazlalıkları temizlediği, kar satışlarının azaldığı ve mevcut fiyat aralığının alt kısmında yapısal bir istikrarlanmanın erken sinyallerinin bulunduğu belirtiliyor. Buna karşılık aynı verilerde üst seviyelerde hala yoğun bir satış arzı birikimi olduğu ve bunun yükseliş hamlelerini sınırlamaya devam ettiği de vurgulanıyor.

Piyasa yapısındaki bir başka gelişme ise Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payının yüzde 58,1'e kadar yükselmesi oldu. Bununla birlikte 19 Eylül'deki hareketlilikte altcoin'lerde de çift haneli yükselişler kaydedildi.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin'deki son yükselişin öyküsü aslında bir hafta önce yaşanan sert bir satış dalgasıyla başladı. ABD'de kripto varlıklara yönelik düzenleme tasarısı CLARITY Act'in Senato'daki usul oylamasında ilerleyememesi ve 'nın faiz kararının ardından piyasada satış baskısı oluştu. Bu baskı fiyatı hafta içinde 75 bin dolar sınırına kadar geriletti. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı. Piyasa kısa sürede toparlanma sinyalleri vermeye başladı ve takip eden günlerde birbiri ardına gelen olumlu gelişmeler fiyatı yeniden yukarı taşıdı.

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

Kurumsal tarafta en dikkat çekici gelişme, spot Bitcoin ETF'lerine dönen para akışı oldu. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, 15 ve 16 Eylül'de toplam 746 milyon doları aşan net çıkışın ardından yön değiştirdi. 17 Eylül'de yaklaşık 159,5 milyon dolar, 18 Eylül'de ise 433 milyon dolar net giriş kaydedildi. Bu eğilim hafta boyunca güçlenerek sürdü; geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günleri toplamında spot Bitcoin ETF'lerine 593 milyon dolarlık net sermaye girişi kaydedildi. Kurumsal yatırımcıların yeniden alıma geçmesi, piyasadaki güven duygusunun onarıldığının en somut göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

Jeopolitik cephede yaşanan yumuşama da risk iştahını besleyen bir diğer unsur oldu. ABD yönetiminin Körfez bölgesine yönelik olası misilleme saldırılarını şimdilik askıya aldığı yönündeki haberler, enerji piyasalarındaki endişeleri azalttı ve riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırdı. Düzenleyici cephede ise tablo daha karışık. CLARITY Act'in Senato'daki usul oylamasında ilerleyememesi belirsizlik yaparken, CFTC ve SEC tarafında sürdürülen çalışmalar piyasada temkinli bir iyimserlik oluşturuyor. Analistler, bu adımların Bitcoin'deki yükselişin tek nedeni olduğunun söylenemeyeceğini, ancak düzenleyici belirsizliğin arttığı bir haftanın ardından gelen bu gelişmelerin piyasa duyarlılığındaki toparlanmayla aynı döneme denk geldiğini belirtiyor.

Bitcoin neden yükseliyor? Son Dakika BTC 100 bin dolar olur mu?

Türev piyasalardaki zorunlu kapanışlar da yükselişi hızlandıran bir kaldıraç etkisi meydana getirdi. Son günlerde art arda yaşanan short pozisyon tasfiyeleri arasında 19 Eylül'de yaklaşık 470 milyon dolarlık short tasfiyesi ve bir başka 24 saatlik dilimde gerçekleşen, yaklaşık 50 milyon dolarlık kısmı Bitcoin işlemlerinden gelen 169 milyon dolarlık short pozisyon tasfiyesi yer aldı. Analistler bu tabloyu "kısa pozisyon sıkışması" (short squeeze) dinamiğiyle açıklıyor, ancak tasfiyelerin tek başına yükselişin başlangıç nedeni sayılmaması gerektiğini vurguluyor.

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ETİKETLER
#abd merkez bankası
#bitcoin
#btc
#Clarity Act
#Qcp Capital
#Aktüel
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