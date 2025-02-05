Devlet Bahçeli hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu ne? MHP’den iddialara ilişkin açıklama geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 22:26 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:38

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken partiden yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu ve rutin kontroller için hastaneyi ziyaret ettiği belirtildi.