Devlet Bahçeli hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu ne? MHP’den iddialara ilişkin açıklama geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken partiden yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu ve rutin kontroller için hastaneyi ziyaret ettiği belirtildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
İddialara ilişkin MHP kaynaklarından açıklama geldi.
DEVLET BAHÇELİ HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?
TBMM'de grup toplantısını erteleyen Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MHP kanyakları tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU NE?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bu hafta grup toplantısında konuşma yapmaması dikkat çekmişti.
MHP kaynaklarından yapılan açıklamada Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.