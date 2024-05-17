Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iade ettiği Audi A8'in sıfırı 15 milyon TL'den satılıyor

17 May 2024 11:46 - Güncelleme : 17 May 2024 12:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararlar ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada başkanlığa bağlı olan 1 adet Audi A8 aracın iade edildiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından otomobilin sıfır fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Audi markasına ait olan Audi A8'ın sıfırı 15 milyon TL'den satılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk etapta uygulayacağı bütün tasarruf tedbirleri ise şöyle:

"Tüm Hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"