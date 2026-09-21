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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:45

Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralp ailesi nereli, Almanya Başbakanı mı oldu?

Elif Eralp aslen nereli, ailesi babası nereli son seçimlerin ardından merak konusu oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinin ilk sonuçları açıklandı. Sol Parti (Die Linke), yüzde 25,5 oy oranıyla seçimlerde birinci sırada yer aldı. Partinin başbakan adayı olarak seçime giren Elif Eralp, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada kendisine ve partisine destek veren seçmenlere teşekkür etti. Berlin'i birlikte değiştirip daha adil bir şehir haline getirme sözü verdi. Seçim gecesi heyecanı sadece siyasetçiyle sınırlı kalmadı, ailesi de sonuçlardan duydukları mutluluğu kameralara yansıttı. Elif Eralp başbakan mı oldu, Almanya Başbakanı mı? İşte Elif Eralp hakkında bilgiler…

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Editor
 TGRT Haber
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Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralp ailesi nereli, Almanya Başbakanı mı oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:45

eyalet meclisi seçimlerinin ilk sonuçlarına göre Sol Parti açık ara önde tamamladı. Partinin başbakan adayı, seçim gecesi kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada seçmenlerin kendisine yeni bir sayfa açma görevi verdiğini söyledi. Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Detaylar…

ELİF ERALP KİMDİR?

Elif Eralp, 1981 yılında Münih'te dünyaya geldi ve 2021 yılından bu yana Berlin Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor. Almanya siyasetinde son yıllarda adından sıkça söz ettiren Elif Eralp, Sol Parti'nin 2026 Berlin eyalet seçimlerindeki başbakan adayı oldu ve partisinin aldığı yüzde 25,5'lik oy oranıyla birlikte seçimin galibi konumuna yükseldi. İlk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada seçmenlere seslenen Eralp, kentte sevgi ve adaletin nefrete karşı üstün geldiğini söyledi.

Siyasi kariyerine 2017 yılında Sol Parti'ye katılarak başlayan Eralp, Kreuzberg ilçesinde ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı, uygun fiyatlı konut ve soylulaştırmaya karşı yürütülen çalışmalarda aktif rol aldı. Parti içindeki yükselişini sürdüren isim, 2024 yılından itibaren Die Linke'nin grup başkan yardımcılığı görevini üstlendi, 2025 yılından beri de partinin eyalet başkan yardımcılığını yürütüyor. Bu görevlerin ardından parti, 2026 Berlin eyalet seçimleri için onu başbakan adayı ilan etti.

Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralp ailesi nereli, Almanya Başbakanı mı oldu?

Hukuk eğitimi alan Eralp, mesleki hayatında özellikle göç, insan hakları, ırkçılıkla mücadele ve konut politikaları alanlarında çalışmalar yürüttü. Bu alandaki birikimini uzun yıllar sürdüren siyasetçi, yaklaşık 10 yıl boyunca Federal Meclis'te (Bundestag) insan hakları avukatı olarak görev yaptı. Anne Hülya Eralp'in aktardığına göre kızının parti içindeki çalışmaları takdir toplayınca Sol Parti'den gelen teklifi uzun süre düşündükten sonra kabul etti ve aday olma kararı aldı.

Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralp ailesi nereli, Almanya Başbakanı mı oldu?

Elif Eralp, Hamburg'da hukuk eğitimi almış, evli ve iki çocuk annesidir. Seçim kampanyasını sosyal konut, kiracı hakları ve kamusal hizmetler üzerine kuran siyasetçinin en büyük vaatlerinden biri, büyük konut işletmelerinin kamusal denetime alınması oldu. Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu dile getiren Eralp, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada Sol Parti'nin seçim programının kazandığını belirterek insanların yeniden daha iyi bir yaşama kavuşması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istediğini söyledi.

ELİF ERALP ASLEN NERELİ?

45 yaşındaki siyasetçi, 1980 yılında gerçekleşen darbenin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak 1981 yılında Münih'te doğdu. Anne Hülya Eralp'in anlattıklarına göre kendisi ve eşi, Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele etti ve göçmenlere destek verdi. Hülya Eralp, yıllarca bir göçmen kuruluşunda çalıştığını, işverenlerle görüşerek çok kültürlü ve çok dilli eğitim ile meslek eğitiminin nasıl yapılabileceği konusunda çalışmalar yürüttüğünü, emekli olduktan sonra da gönüllü olarak bu çalışmalara devam ettiğini aktardı.

Elif Eralp kimdir, aslen nereli? Elif Eralp ailesi nereli, Almanya Başbakanı mı oldu?

Elif Eralp'in böyle bir ailenin içinde büyüdüğüne dikkat çeken anne Eralp, evlerinde göçmenlerin, işçilerin ve ırkçılığa karşı mücadele eden insanların sürekli bulunduğunu söyledi. "Biz onu hiç yönlendirmedik. 'Politika yap' falan demedik." diyen Hülya Eralp, kızının çocukluğundan itibaren çevresindeki gelişmelere ve siyasete ilgi duyduğunu, en ufak bir adaletsizlik karşısında bile müdahale eden bir çocuk olduğunu kaydetti. Çevresindekilerin bu tutumu görünce kendisine sık sık hukukçu olacağını ve insan haklarını savunacağını söylediğini de sözlerine ekledi.

Hülya Eralp, kızının seçim başarısının Berlin açısından tarihi bir anlam taşıdığını belirterek göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesinin başkent için önemli olduğunu söyledi. Almanya'daki göçmenlere de seslenen anne Eralp, herkesin kendi haklarına sahip çıkmasını ve asla teslim olmamasını istedi. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçlarında Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) elde ettiği başarıya da değinerek göçmenlerin siyasi süreçlere daha fazla katılması gerektiğini söyledi.

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ETİKETLER
#münih
#Berlin
#Sol Parti
#Elif Eralp
#Die Linke
#Aktüel
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