Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak

17 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:27

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti 24 TL oldu

Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul'da trafik yoğunluğu bekleniyor.

Bu nedenle, belirli köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz geçişe açık olacak.

Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz geçiş imkanı sunacak.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bayram tatili süresince ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçişler, 15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler bu süre zarfında köprüyü ücretsiz kullanabilecek.